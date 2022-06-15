Путин поручил подготовить проект указа о звании «Мать-героиня»

Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 июля представить проект указа об учреждении почетного звания «Мать-героиня», сообщили в пресс-службе Кремля.

«Правительству России… представить проект указа президента РФ об учреждении почетного звания «Мать-героиня», – говорится в перечне поручений на сайте Кремля.

Срок исполнения – до 1 июля, ответственный – премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Напомним, что президент Владимир Путин на встрече с многодетными семьями, награжденными орденом «Родительская слава», поддержал идею вернуть в РФ почетное звание «Мать-героиня». Таким женщинам планируется выплачивать 1 млн рублей. Кроме того, он допустил возможность разрешить многодетным отцам выходить раньше на пенсию.

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