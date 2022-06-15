 

Глава Пентагона: Ставки слишком высоки, чтобы ослаблять поставки оружия Киеву

15.06.2022, 16:28, Новости дня
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США и союзники не должны ослаблять поставки оружия Киеву, ставки слишком высоки, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин на встрече контактной группы по Украине в Брюсселе.

«Я лично благодарен за существенную помощь в сфере безопасности, которую уже предоставила эта группа, но мы не можем позволить себе ослабить ее», – передает РИА «Новости» слова Остина, который председательствует на третьем заседании контактной группы, проходящем в штаб-квартире НАТО.

Он призвал укреплять общие общения, данные Украине по ее самообороне, а также заявил, что союзники должны предпринимать больше усилий, чтобы еще больше дать Киеву возможности защищать свои территории и граждан.

Он назвал спецоперацию РФ «угрозой не только Украине, но европейской безопасности».

Ранее президент США Джо Байден обещал Украине более совершенные ракетные системы. Белый дом также обещал Украине дальнобойные РСЗО и артиллерию. В конце мая стало известно о планах США передать Украине РСЗО с управляемыми ракетами, которые примерно вдвое превосходят по дальности гаубицы М777, ранее переданные Киеву.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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