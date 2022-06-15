 

Топ-менеджеры АВТОВАЗ выписали себе многомиллионные премии за значительное снижение случаев брака

15.06.2022, 16:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Топ-менеджеры АО «АВТОВАЗ» премировали себя на суммы от 5 до 27 млн рублей в связи с многократным снижением случаев брака, начиная с апреля.

В здании заводоуправления 14 июня состоялось торжественное мероприятие, на котором управленцы обменивались наградами и праздновали достижение новых высот.

Раньше автозавод каждый месяц выпускал до нескольких тысяч машин, в которых впоследствии дилером или покупателем фиксировался серьёзный или критический брак. Такое же количество новых «Лад» останавливал отдел контроля качества и возвращал на доработку. Однако уже в апреле число бракованных автомобилей упало до 16 единиц, а в мае впервые за всю историю завода и вовсе не зафиксировали ни единого случая брака.

На «АВТОВАЗ» охарактеризовали происходящее, как давно запланированный рывок вперёд в качестве и внеплановое достижение показателей, не свойственных даже лидерам мировой автопромышленности.

Для получения награды из вынужденного корпоративного отпуска вернулся главный инженер, генеральный директор также выписал денежные премии себе, пятерым своим заместителям, начальнику отдела контроля качества и не только – всего 12 премий суммарно на 202 млн рублей. Ответственного за выявление и утилизацию бракованной продукции напротив оштрафовали за невыполнение плана.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.02.21 / Общение на русском и стильные образы: Анна Курникова показала подросшую дочь Машу

27.10.21 / Лучше подготовиться заранее: для 4 знаков зодиака 2022 год будет нелегким

25.12.21 / Залог недоверия

09.06.22 / Все начинается с покупки правильной обуви: несколько приемов, которые творят чудеса с вашей осанкой

03.04.22 / Съемки новых проектов с участием Уилла Смита приостановлены из-за скандала на “Оскаре”

12.07.20 / Письмо счастья: как семилетний поклонник порадовал королеву Елизавету необычной головоломкой

22.08.21 / Прически для женщин старше 50 лет: каскад, каре (молодящие стрижки)

18.12.21 / Мнение: Почему сгорел «Проворный»?

02.04.21 / Скандалы: Растрату миллиардов расписали на троих

06.02.22 / Мнение: Падение F-35С с палубы авианосца “Карл Винсон”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика