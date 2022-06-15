Топ-менеджеры АВТОВАЗ выписали себе многомиллионные премии за значительное снижение случаев брака

Топ-менеджеры АО «АВТОВАЗ» премировали себя на суммы от 5 до 27 млн рублей в связи с многократным снижением случаев брака, начиная с апреля.

В здании заводоуправления 14 июня состоялось торжественное мероприятие, на котором управленцы обменивались наградами и праздновали достижение новых высот.

Раньше автозавод каждый месяц выпускал до нескольких тысяч машин, в которых впоследствии дилером или покупателем фиксировался серьёзный или критический брак. Такое же количество новых «Лад» останавливал отдел контроля качества и возвращал на доработку. Однако уже в апреле число бракованных автомобилей упало до 16 единиц, а в мае впервые за всю историю завода и вовсе не зафиксировали ни единого случая брака.

На «АВТОВАЗ» охарактеризовали происходящее, как давно запланированный рывок вперёд в качестве и внеплановое достижение показателей, не свойственных даже лидерам мировой автопромышленности.

Для получения награды из вынужденного корпоративного отпуска вернулся главный инженер, генеральный директор также выписал денежные премии себе, пятерым своим заместителям, начальнику отдела контроля качества и не только – всего 12 премий суммарно на 202 млн рублей. Ответственного за выявление и утилизацию бракованной продукции напротив оштрафовали за невыполнение плана.

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