Тонкие брови, чрезмерный контуринг и старая добрая пудра: ошибки макияжа, которые старят лицо в любом возрасте

Все женщины хотят выглядеть красивее и моложе. Косметика может как помочь с преображением, так и безнадежно испортить образ. Разбираем самые распространенные ошибки в мейкапе, которые заставляют выглядеть намного старше своих лет в любом возрасте.

Отсутствие основы или чрезмерное ее нанесение

Если вы не будете наносить основу, то тон вашей кожи окажется неравномерным. Как бы дальше вы ни красились, все равно не будет положительного результата.

Обратная ситуация, когда вы слишком перебарщиваете с основой, нанося ее густым слоем. В таком случае могут образоваться складки и заломы, которые только подчеркнут недостатки. Кроме того, густое нанесение основы делает макияж похожим на сценический грим. Сейчас же в моде натуральный мейкап, а нанесение тонны косметики на лицо — это моветон. Выбирайте легкую основу, желательно кремообразную, которая тонкой незаметной пленкой покроет ваше лицо.

Использование пудры

Ни у кого нет идеальной кожи. Главное — найти ту основу, которая подходит именно для вашего типа кожи и которая обеспечивает желаемое покрытие.

Если у вас сухая кожа, не пользуйтесь порошковой пудрой, чтобы не пересушить кожу и не подчеркнуть морщинки. Берите тональный увлажняющий крем.

Также не лучшей идеей является закрепление макияжа пудрой. С возрастом кожа вырабатывает меньше сала, а пудра обладает свойством просачиваться в мелкие морщинки. Такой макияж однозначно старит и подчеркивает недостатки. Вместо пудры используйте закрепляющий спрей. Тогда ваше лицо останется увлажненным.

Тонкие брови

С возрастом брови становятся тоньше как по толщине, так и на кончиках. Это естественный процесс старения. В итоге брови располагаются уже не так высоко на надбровной кости, как это наблюдается в юности.

Все, что вам необходимо сделать, — это подумать над тем, как сделать брови полными и дугообразными. Ни в коем случае не рисуйте тонкие брови и не выщипывайте их: это однозначно вас состарит визуально. Начните с заполнения пустот. Сначала «заполните» брови пудрой, затем с помощью косметического карандаша дорисуйте утраченные волоски. Обратите внимание на кончики: не допускайте того, чтобы ваши брови доходили до середины глаза. Дорисуйте то, чего не хватает. Только не проводите одну линию карандашом, а прорисовывайте каждый волосок, чтобы добиться эффекта естественности и натуральности.

Чрезмерный контуринг

Контуринг дает возможность скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства. Можно фактически нарисовать себе идеальное лицо и скинуть с десяток лет. В то же время некачественный контуринг заставит вас выглядеть старше своих лет: лицо будет напоминать маску. Вот почему точно не стоит перебарщивать с косметикой. Чтобы сделать красивый макияж при контуринге, обязательно растушевывайте тщательно контурные линии. Они не должны выглядеть словно полосы на лице.

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Нижняя подводка

Тонкая черная подводка в нижней части глаза плоха по многим причинам. Например, ваши глаза из-за нее кажутся очень маленькими. Плюс подчеркиваются мимические морщинки. Лицо кажется более одутловатым. Такой вариант макияжа если и подходит, то только очень юным девушкам, у которых еще совсем нет морщинок. Но даже в этом случае визуально глаза сильно суживаются — об этом нужно помнить.

С возрастом настоятельно рекомендуется отказаться от нижней черной подводки. Вы можете по-прежнему рисовать стрелки, но только на верхнем веке. А на нижнее нанесите и хорошенько растушуйте коричневые тени. Чтобы сделать глаза визуально больше и «открыть» их, на нижнюю внутреннюю часть глаза, от внешнего до внутреннего уголка нанесите белую или телесную подводку.

Перламутровые тени для век

Мерцающие, сияющие перламутровые тени для век подчеркивают и привлекают все внимание к мимическим морщинкам вокруг глаз. Вот почему их не рекомендуется использовать с возрастом: ведь веки натянуты уже не так, как раньше, в юности. Чтобы создать безупречный образ, используйте матовые тени. Если нужно сделать праздничный макияж, можете использовать жемчужные тени. Они будут служить в качестве основы, а уже поверх них наносите матовые. Тогда получится то самое сияние, которое не состарит вас.

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Темная помада

С возрастом губы становятся более тонкими и теряют свою четкость. Когда вы наносите помаду темного оттенка, то губы кажутся еще более тонкими, нежели они есть на самом деле. Плюс вы привлекаете лишнее внимание и подчеркивайте морщинки вокруг губ из-за темной помады.

Чтобы сделать красивый макияж губ, сначала нанесите немного пудры на губы и на область вокруг губ: тогда помада не будет растекаться. Подберите карандаш, который будет на оттенок темнее вашего цвета губ, им обрисуйте контур. Заполните пустоты нюдовой или розовой помадой (подойдут любые естественные пастельные оттенки), после чего нанесите сверху увлажняющий блеск.

Отсутствие ухода за кожей

Ни один макияж не сможет преобразить внешний вид, если за кожей не осуществляется должный уход. Преждевременные признаки старения в виде морщинок вызывает воздействие ультрафиолета. Вот почему так важно не пренебрегать солнцезащитным кремом. Сейчас в ассортименте представлена очень полезная продукция два в одном. Речь идет о тональном креме с защитой от ультрафиолета. Благодаря такой косметике вам не придется использовать отдельно основу, а отдельно солнцезащитный крем.

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Увлажняйте кожу утром и вечером с помощью соответствующих кремов, сывороток. Вовремя делайте пилинг, чтобы удалить ороговевшие частицы. Перед нанесением макияжа очищайте кожу. Не забывайте перед сном снимать макияж, чтобы не забивались поры и кожа могла дышать, пока вы отдыхаете. Если будете соблюдать эти простые правила, тогда сможете сохранить красоту и моложавый внешний вид.

Неподходящие кисти

От выбора инструментов тоже многое зависит. Распространенная ошибка — использовать кисти с плотной и жесткой щетиной. Все дело в том, что с возрастом кожа теряет свою эластичность. Если вы пользуетесь кистью с жесткой щетиной, особенно делая макияж глаз, то раздражаете и без того нежную в этой области кожу.

Отдавайте предпочтение кистям с мягкой щетиной. Тогда нанесение теней будет нежным, а покрытие — равномерным. А вот хайлайтер рекомендуется растушевывать не кистью, а пальцем. В крайнем случае подойдет спонж, но тоже обязательно мягкий.

Некорректное использование хайлайтера

С помощью хайлатера можно акцентировать внимание на достоинствах и смоделировать овал лица. Но только при условии, что выбраны правильные области. С возрастом не рекомендуется наносить данную косметику на надбровные дуги — это однозначно вас состарит.

Также не следует наносить хайлайтер на область вокруг глаз, ведь именно там располагаются мимические морщинки. Косметикой вы только выделите и подчеркнете их. Откажитесь от использования хайлайтера в области вокруг губ – там тоже с возрастом появляются морщинки. Их лучше скрывать с помощью кремовой тональной основы и губной помады с косметическим карандашом.

Создавать улучшенную версию себя в молодости

С возрастом необходимо менять не только стиль в одежде, но также и макияж. То, что делало вас красивой и привлекательной в двадцать лет, в тридцать или в сорок реально может состарить. Не пытайтесь создать улучшенную версию себя в юности. Смена стиля и имиджа, готовность к экспериментам с макияжем и косметикой с возрастом — это составляющие успеха.