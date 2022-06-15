Пищевое масло макадамии: как применять этот полезный суперфуд на своей кухне

Масло ореха макадамия часто используется в косметологии из-за его многочисленных полезных свойств. Знали ли вы, что его можно применять на кухне? С ним можно приготовить хрустящие, вкусные блины и много других пикантных блюд. Чем оно полезно для организма?

Почему его все любят

Все любят оливковое масло. Но о диетическом масле ореха макадамии слышали немногие. В последнее время все больше людей стали обращаться к этому восхитительному продукту с легким ореховым привкусом. Им даже заменяют ставшее традиционным оливковое масло. Пищевое масло ореха макадамии становится популярным по всему миру благодаря полезным для здоровья свойствам.

В нем чрезвычайно высокое содержание мононенасыщенных жиров (около 80-85%). Эти жиры относятся к категории “хороших”. Они снижают уровень холестерина и помогают организму быстрее худеть. Продукт также богат кислотами Омега-3 и Омега-6, которые идеально сбалансированы. В его составе множество витаминов и минералов, среди которых кальций, фосфор, калий и натрий.

Использование в диетах

Специалисты рекомендуют масло ореха макадамия приверженцам средиземноморской диеты. Как уже отмечалось выше, в нем много полезных мононенасыщенных жиров. Поэтому оно идеально подойдет для людей, соблюдающих кетогенную диету.

Не стоит забывать о вегетарианцах и веганах, которых в последние годы становится все больше. Макадамия полезна для тех, кто вынужден соблюдать безмолочную диету. Ведь их орехов легко сделать молоко, сыр, масло или даже сливки.

Данный продукт отлично вписывается в рацион пациентов с диабетом и высоким уровнем глюкозы в крови. Он считается идеальным дополнением к любому углеводному блюду, ведь помогает снизить его гликемический индекс.

Масло ореха макадамия в кулинарии

Одной из важнейших характеристик масла является его высокая температура дымообразования – от 210 до 234 градусов. Это означает, что оно с меньшей вероятностью окисляется при нагревании, что делает его идеальным для приготовления здоровой пищи и выпечки. Вот несколько идей, как можно использовать пищевое масло в кулинарии:

приготовьте вкусную заправку для салата; сделайте ароматный маринада для мяса или овощей; используйте его для жарки, приготовления соленых или сладких блюд; заменяйте им сливочное масло в рецептах выпечки.

Далее в статье представлено несколько подробных рецептов с пищевым маслом макадамии.

Рецепт хумуса

Для приготовления необычного хумуса потребуются следующие ингредиенты:

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Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо жареные орехи макадамия – 2 ст.; готовый нут – 2 ст.; масло макадамии – 2 ст. л.; лимонный сок – 1 ст. л.; вода – 3 ст. л.; измельченный чеснок – 1 ч. л.; листья базилика – несколько штук; любимые специи.

Поместите все ингредиенты в блендер и измельчите до получения однородной массы. Быстрый хумус готов всего за несколько минут. Его можно добавлять при подаче к мясу или сырым овощам, намазывать на бутерброды.

Кексы с миндалем

Сначала необходимо приготовить тесто. Для него потребуются следующие ингредиенты:

безглютеновая самоподнимающаяся мука – 2 ст.; ванильный сахар – 150 г; масло макадамии – 100 мл; яйцо – 1 шт.; растительное молоко – 200 мл.; порошок матча – 2 ч. л.

Ингредиенты для начинки из штрейзеля:

коричневый сахар – 150 г; корица – на кончике ножа; кофе – 0,5 ч. л.; мука из макадамии – 1 ст.; миндальная мука – 100 г; несоленое сливочное масло – 50 г; орехи макадамия (рубленые) – 2 ст. л.

Разогрейте духовку до 190°C. Форму для маффинов необходимо застелить пекарской бумагой.

Приготовьте начинку для штрейзеля, смешав в небольшой миске коричневый сахар, корицу, ваниль, муку из макадамии, миндальную муку, орехи и размягченное сливочное масло. Хорошо перемешайте до получения рассыпчатого теста.

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В большой миске смешайте безглютеновую муку, порошок матча и ванильный сахар. Добавьте взбитое яйцо и миндальное молоко, затем масло макадамии. Хорошо перемешайте до получения однородной консистенции.

Равномерно распределите смесь по формочкам для маффинов. Посыпьте каждый кекс штрейзелем. Выпекайте около 20 минут, пока корочка кексов не станут золотисто-коричневой.

Заправка с маслом макадамии для салата

Для приготовления изысканной заправки нужны следующие ингредиенты:

масло макадамии – 3 ст. л.; винный уксус – 1,5 ч. л.; сахар – 15 г; дижонская горчица – 1 ст. л.; черный перец, морская соль – по вкусу.

Сложите все ингредиенты в банку, приправьте перцем и накройте крышкой. Хорошо встряхните банку, пока заправка не станет однородной.

Баранина с макадамией

Для приготовления этого блюда нужны следующие ингредиенты:

масло макадамии – 0,5 ст.; чеснок – 2 зубчика; сумах – 1 ч. л.; молотый тмин – 1 ч. л.; корейка ягненка – 2 х 350 г; любимые специи.

Сначала смешайте масло макадамии, чеснок и специи в большом блюде, добавьте к ним баранину и хорошо промаринуйте.

Чтобы приготовить мясо, разогрейте гриль на среднем огне. Достаньте баранину из маринада и готовьте 3–4 минуты с одной стороны, 2–3 минуты – с другой стороны или до желаемой степени прожарки. Снимите мясо с огня и дайте ему отдохнуть 10 минут. Приправьте готовое блюдо солью и перцем. Затем нарежьте баранину толстыми ломтиками.