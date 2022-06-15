 

Потребление наркотиков в Европе возвращается к допандемийному уровню

15.06.2022, 15:34, Разное
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Объёмы потребления наркотических средств в странах ЕС, сократившиеся на фоне пандемии коронавируса, возвращаются к прежним показателям, передаёт Euronews со ссылкой на свежий доклад Европейского центра мониторинга наркотиков и наркозависимости (ECMDDA). При этом, как подчёркивают в ведомстве, спектр доступных наркозависимым веществ расширяется — в том числе и за счёт синтетических средств, которые ещё не запрещены.

Потребление вернулось к допандемийному уровню — таков ключевой вывод авторов ежегодного доклада главного органа ЕС по надзору за оборотом наркотических средств. Как утверждается в документе, объёмы потребления наркотиков, сократившиеся во время коронавирусного кризиса, теперь восстанавливаются; при этом растёт разнообразие каннабиноидов и наблюдается резкий рост потребления кокаина. 

В интервью Euronews директор ведомства сообщил, что рост потребления провоцируют в том числе факторы, связанные с пандемией. 

АЛЕКСИС ГУСДИЛ, директор Европейского центра мониторинга наркотиков и наркозависимости (ECMDDA): Главный тренд последних лет заключается в том, что люди стали употреблять более широкий спектр веществ — в том числе и такие, которые не предназначены для подобных целей. А ведь человек имеет тенденцию к тому, чтобы переходить на всё более сильнодействующие вещества.  

А кроме того, как известно, пандемия коронавируса оказала крайне сильное негативное влияние на душевное здоровье людей, в особенности — в наиболее уязвимых к вирусу социальных группах. Можно и отметить экономический кризис. Все эти элементы способствуют тому, что рынок начинает всё активнее обрабатывать как уже имеющихся, так и потенциальных потребителей. 

Авторы доклада также выражают опасения в связи с появлением на рынке новых типов синтетических наркотиков, среди которых — шесть новых синтетических опиоидов, а также 15 ранее не регистрировавшихся каннабиноидов, часть из которых пока не запрещены. Это говорит о том, что организованные преступные группы внутри Европы и вне её границ углубляют сотрудничество между собой. 

Нил О’Райли, Euronews. 

Дата выход в эфир 14 июня 2022 года.



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