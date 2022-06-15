Скандалы: Цифры не врут

Как $40 млрд военной помощи Украине превратились в $10 млрд

Писатель Марк Солонин на своём ютуб-канале выложил видео от эксперта из США, в котором тот подробно, на основании открытых официальных американских документов, объясняет, что никакой безграничной военной помощи Украине от США ждать не приходится. Вот что говорит аналитик: «Вот уже две недели я с удивлением наблюдаю, как огромное количество уважаемых экспертов – военных, политических, разносят по медийному пространству, скажем мягко, не совсем точную информацию.

Для примера давайте посмотрим уважаемого Олега Жданова:

«Помощь на 40 млрд долларов идёт, и она вот-вот на подходе. Да, она, может быть, не входит в рамки ленд-лиза, но это дополнительные деньги. Плюс 11 млрд военной американской помощи, которые мы уже освоили на первом этапе.

И вот ещё на 40 млрд с осени… Наоборот, это для нас хорошие новости, потому что я так понимаю, что количество вооружений сейчас должно прийти в Украину на эту сумму, что осенью ещё заработает ленд-лиз в новом финансовом году. И ещё вооружений на 40 млрд долларов придёт в Украину. Поэтому никакой зрады нету. Оружие идёт, поставляется».

Я не полковник и не политический эксперт, я всего лишь рядовой американец, я живу в Силиконовой долине вот уже 30 лет, я хорошо владею английским языком, я знаю, как пользоваться интернетом. И мы с вами немножко посмотрим на те цифры, которые озвучил полковник Жданов.

Итак, что я услышал: Америка даёт 40 млрд военной помощи в этом финансовом году, 11 млрд уже было освоено Украиной, — и следующие 40 млрд будут выданы с октября, то есть с наступлением следующего финансового года.

Итого у меня получилось, из того, что понял, слушая Олега Жданова, Америка даст Украине оружия на 91 млрд долларов.

Это то, как я понял это представление.

Эта цифра не имеет ничего общего с реальной действительностью.

Давайте посмотрим, что же реально происходит.

Начнём с первой цифры, с ней всё понятно, — то, что уже освоили.

Перед нами официальный сайт US Department of State, то есть это Министерство иностранных дел.

Здесь, по состоянию на 1 июня 2022 года, нам сообщают, что на поддержку Украины, с начала военных действий, было потрачено 4,6 млрд долларов. Они также сообщают, куда были израсходованы эти суммы.

То есть президент без всякой авторизации, без всякого разрешения, совершенно спокойно, на основании уже предоставленных ему прав, переслал Украине 4,3 млрд долларов (выше было сказано 4,6 – прим. «НИ»), вооружения.

Следующее. Конгресс нам сообщает, в каких числах были поставлены – по крайней мере, обнародованы – эти вооружения. Вот эта таблица, с сайта Конгресса, официальный документ. По числам и датам все эти таблицы, все эти поставки.

Итого, на самом деле было поставлено – там ошибка, видимо – 4 млрд 260 млн, из которых 260 млн было поставлено в прошлом году, в августе и в декабре 2021 года, и, соответственно, в этом году было поставлено, или идёт в пути, ровно 4 млрд долларов американских вооружений, ровно.

Много это или мало? Это примерно столько, сколько Украина тратила в год на свои вооружения «Дельта». Примерно, по сумме это один год украинских вооружений.

Что интересно: за те девять недель, на протяжении которых шла война, до проведения конференции в Раммштайне, было поставлено примерно 3 млрд, или порядка три тысячи 40 миллионов в неделю, то есть недельный уровень поставки три тысячи 40 млн.

После того, как американский министр обороны сказал, что он передвинет горы и небо, помогая Украине, уровень поставок упал практически в два с половиной раза – до 136 млн в неделю.

То есть за последние 7 недель было поставлено, включая ещё не дошедшие до Украины 700 млн, — всего лишь на миллиард.

Таким образом, скорость поставок, как ни странно, не увеличилась, а уменьшилась.

Это факты, это цифры, с ними спорить невозможно.

Переходим к следующему пункту: 40 млрд, объявленных Конгрессом и Сенатом, и подписанных президентом, военной помощи для Украины. Перед нами вот этот закон: S3488, в нём много страниц. Читать мы его не будем, а будем читать Center for strategic and international studies, который сделал анализ. Я его проверил и он абсолютно правильно соответствует закону.

Итак, «Куда же уходят 40 млрд помощи для Украины?», пишут они. Немедленные военные поставки составляют 19 млрд, не 40 млрд. Из которых 6 млрд идёт на обучение, оборудование, оружие, логистическую поддержку, амуницию, зарплаты, стипендии и всё, что необходимо для обучения украинской армии.

Следующее. 9 млрд в Украину не идут. Эти деньги идут в американское оборонное министерство – Department of defense, чтобы восполнить то, что уже было отправлено до этого. При этом, говорит автор статьи, 9 млрд существенно превышает то, что было поставлено на 3,3 млрд, что означает, что Department of defense ожидает трёхкратное увеличение стоимости этого восполнения.

То есть оружие на эти 9 млрд в Украину не попадут.

Есть 4 млрд, которые могут быть поставлены как новое оборудование Украине и другим странам. То есть не только Украине.

Значит, из этих 19 максимум 10 Украина может получить. А куда же делись остальные? Мы не говорим о 40. Максимальная цифра, которую Украина может получить в виде оружия это 10 млрд, из которых 700 (млн) уже отправлены.

А куда же делось остальное?

3, 9 млрд уходит на передислоцирование американских солдат в Восточную Европу – 10,5 тысяч солдат будут переведены в Восточную Европу. Им нужно оборудовать бараки, где-то жить. Вот на их перевозку выделена эта сумма.

350 млн ушло на помощь беженцам, понятно.

4,3 млрд – на помощь Африке, в связи с тем, что Украина перестанет туда посылать еду. Это деньги, которые к Украине отношения не имеют. Это американские фермеры на 4,3 млрд долларов отправят кукурузу и зерно в Африку.

8,8 млрд будет выделено Украине как экономическая поддержка.

900 млн – как гуманитарная помощь.

400 млн выделили на расследования преступлений против человечности и других судебных действий.

190 млн на дипломатов.

650 млн на международные организации.

Итого, в сухом остатке, это нужно чётко понимать, что весь этот 40-миллиардный счет предусматривает реального оружия Украине на сумму не более 10 млрд.

И зависит от того, какая часть этого оружия уйдет не Украине, а другим странам».

Оригинал материала: “Новые Известия”