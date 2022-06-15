Отставной генерал-майор СВР Соцков найден мертвым в Москве

Генерал-майор в отставке Службы внешней разведки Лев Соцков найден мертвым в своей квартире на юго-западе Москвы, сообщили в среду в правоохранительных органах.

«Тело 90-летнего Льва Соцкова обнаружено в квартире на улице Новаторов. По предварительным данным, причиной смерти стал суицид», – передает ТАСС сообщение правоохранителей.

Соцков оставил предсмертную записку.

Генерал-майор СВР Лев Соцков родился 30 марта 1932 года в Ленинграде, окончил МГИМО. С 1959 года более 40 лет проработал в зарубежных и центральном аппаратах внешней разведки. После выхода в отставку он изучал архивные материалы по истории разведки и написал несколько книг о ее деятельности, в том числе «Код операции – «Тарантелла». Из архива Внешней разведки России». За эту книгу он был удостоен премии СВР.

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