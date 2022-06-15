 

Херсонский морской порт возобновил работу

15.06.2022, 15:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Морской порт в Херсоне возобновил работу, назначен новый руководитель, в порту готовятся к началу перевалки грузов, сообщили в военно-гражданской администрации Херсонской области.

«Утвержден новый руководитель Херсонского морского порта. Им стал Андрей Харитонов, который проработал в сфере речного и морского транспорта более 20 лет. На сегодняшний день Херсонский морской торговый порт возобновил работу и готовится к перевалке грузов», – говорится в сообщении ВГА в Telegram-канале.

Уточняется, что проводятся ремонтные работы, восстанавливается инфраструктура. Судоходство является одним из приоритетных направлений будущего инфраструктурного развития Херсонской области.

Ранее сообщалось, что Херсонская область приступает к максимальным выплатам соцпособий населению, формируется программа по выплатам пенсий.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.01.21 / В конце января станет известно, какие страны получат вакцины от COVID-19 – ВОЗ

30.06.20 / В фермерском хозяйстве под Костромой волчица покусала 6-летнюю девочку

09.03.22 / Флагман IPhone 14 Pro получит дисплей без челки

11.06.21 / В Украине на выходных откроют 50 центров массовой вакцинации – Минздрав

06.02.21 / Японцев испугали российские учения на Курилах

27.11.20 / Главком ВСУ оценил шансы вернуть Донбасс военным путем

13.09.21 / Общество: Волонтеры прошли проверку пожарами

10.06.22 / Стала известна судьба захваченных Россией кораблей ВМС Украины

13.12.21 / Названа дата презентации новых смартфонов Realme GT2

30.12.20 / На Украине заводят дела за советскую символику, а нацистскую «не замечают»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика