Херсонский морской порт возобновил работу

Морской порт в Херсоне возобновил работу, назначен новый руководитель, в порту готовятся к началу перевалки грузов, сообщили в военно-гражданской администрации Херсонской области.

«Утвержден новый руководитель Херсонского морского порта. Им стал Андрей Харитонов, который проработал в сфере речного и морского транспорта более 20 лет. На сегодняшний день Херсонский морской торговый порт возобновил работу и готовится к перевалке грузов», – говорится в сообщении ВГА в Telegram-канале.

Уточняется, что проводятся ремонтные работы, восстанавливается инфраструктура. Судоходство является одним из приоритетных направлений будущего инфраструктурного развития Херсонской области.

Ранее сообщалось, что Херсонская область приступает к максимальным выплатам соцпособий населению, формируется программа по выплатам пенсий.

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