Басурин заявил о скором окружении ВСУ в районе Северодонецка и Лисичанска
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Группировка украинских войск в районе Северодонецка и Лисичанска в ближайшее время будет блокирована, сообщил замначальника управления Народной милиции республики Эдуард Басурин в эфире Первого канала.
«Основные боевые действия у нас происходят на севере. Есть продвижение. <…> «Малые котлы», о которых мы говорим, – мы идем к тому, чтобы группировку Северодонецк – Лисичанск полностью блокировать», – передает его слова ТАСС.
Басурин добавил, что в Лисичанске еще осуществляется подвоз материальных средств украинским военным, но «скоро это прекратится».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал тяжелые потери ВСУ в Северодонецке и Харьковской области.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет