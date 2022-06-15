Басурин заявил о скором окружении ВСУ в районе Северодонецка и Лисичанска

Группировка украинских войск в районе Северодонецка и Лисичанска в ближайшее время будет блокирована, сообщил замначальника управления Народной милиции республики Эдуард Басурин в эфире Первого канала.

«Основные боевые действия у нас происходят на севере. Есть продвижение. <…> «Малые котлы», о которых мы говорим, – мы идем к тому, чтобы группировку Северодонецк – Лисичанск полностью блокировать», – передает его слова ТАСС.

Басурин добавил, что в Лисичанске еще осуществляется подвоз материальных средств украинским военным, но «скоро это прекратится».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал тяжелые потери ВСУ в Северодонецке и Харьковской области.

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