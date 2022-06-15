ПМЭФ начал работу: Лидеры «Талибана» произвели полуденный залп из пушки Петропавловской крепости

Лидерам движения «Талибан»* Абу Хамид Шуруни и Абд аль-Умар Рахмади выпала честь символического открытия Петербургского международного экономического форума – произвести традиционный полуденный выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.

– Представители афганского народа показали себя большими профессионалами не только в переговорах и экономике, но и в теории военного дела. Обычно почётным гостям приходится разъяснять, как стреляет пушка, но сегодня наши товарищи всё сделали сами, – сказал один из организаторов мероприятия.

Как отметили в делегации Афганистана, 122-мм гаубица Д-30, которая установлена в Петропавловской крепости, хорошо известна на Ближнем Востоке и в Южной Азии.

– Это прекрасное орудие с точки зрения ремонтопригодности и эффективности. Одно такое даже есть в Кабульском военно-историческом музее артиллерии, а ещё из такого же по нему недавно стреляли, такая вот ирония. Мы счастливы, что нам выпала честь воспользоваться это пушкой не где-то, а в самом центре Санкт-Петербурга, – поделился член делегации Амир ибн Ар Дель.

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