Мнение: Разорванное сердце Кристины

Небезызвестная Кристина Потупчик совершила недавно вояж по “освобожденным” территориям Донбасса. Читаю ее телеграм-канал, первые две фразы: “Сердце разрывается от таких историй. К сожалению, брошенных животных в Мариуполе очень много…” Там еще дальше длинный текст, но я читать не стал.

В России нынче даже любовь к животным абсолютно бесчеловечна.