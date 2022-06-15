 

Мнение: Разорванное сердце Кристины

15.06.2022, 14:50, Разное
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Небезызвестная Кристина Потупчик совершила недавно вояж по “освобожденным” территориям Донбасса. Читаю ее телеграм-канал, первые две фразы: “Сердце разрывается от таких историй. К сожалению, брошенных животных в Мариуполе очень много…” Там еще дальше длинный текст, но я читать не стал.

В России нынче даже любовь к животным абсолютно бесчеловечна.

Источник: Размышления вольного социолога



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