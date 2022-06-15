А чего там с Поклонской? – Личное мнение

Позавчерашняя новость об увольнении Натальи Поклонской с поста замглавы Россотрудничества плавно перетекла в сообщение о назначении на другую должность:

«Сегодня я назначена на должность советника Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Викторовича Краснова», — сообщила Наталья в своём Телеграме.



Фото: Соцсети

Те, кто радовался увольнению, почему-то замолчали. То ли сказать им нечего, то ли ещё чего.

Зато мне есть, что сказать.

Как мне кажется, Поклонская теперь оказалась на своём месте. Человек она бескомпромиссный, но вместе с тем и отличный профессионал. Именно такие люди должны служить своей стране.

Призвание — это то, что делает человека счастливым. И тут выигрывает не только сам человек, не только ему становится хорошо, но и само дело, которому он служит по призванию.

«Мной прекращается ведение социальных страниц и какая-либо публичная деятельность».

Наверное, и это правильно.

В общем, я рада тут не только за Наталью, но и за Прокуратуру.

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