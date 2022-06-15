 

Скандалы: «Россия кровоточит миллионерами»

15.06.2022, 14:04, Разное
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15 000 богатых людей могут уехать к концу года

Лондонская фирма Henley & Partners, которая помогает в приобретении гражданства сверхбогатым людям, опубликовала свой новый отчет об эмиграции миллионеров, сообщает The Guardian. Он показывает, что в 2022 году Россию покинут более 15 000 миллионеров. Это примерно каждый седьмой (15%) российский миллионер. «Россия кровоточит миллионерами, – говорит руководитель отдела исследований New World Wealth Эндрю Амоилс, собравший данные для нового отчета.

– В течение последнего десятилетия из России с каждым годом уезжало все больше состоятельных людей. Это можно воспринимать как сигнал предупреждения о проблемах, с которыми сталкивается страна. Исторически сложилось так, что краху страны предшествует ускорение эмиграции богатых людей, которые уезжают первыми, поскольку у них есть для этого средства».

Данные нового отчета также свидетельствуют о том, что самые большие потери среди миллионеров понесет Украина: по прогнозу, к концу года страну покинут 2800, или 42%, миллионеров.

Если прежде сверхбогатые предпочитали в качестве страны эмиграции США и Великобританию, то в этом году эти страны, вероятнее всего, опередят Объединенные Арабские Эмираты, куда переедет самое большое число миллионеров – 4000. В Австралию могут перебраться около 3500, в Сингапур – 2800, в Израиль – 2500. Другими популярными у сверхбогатых странами станут Мальта, Маврикий и Монако с их упрощенным процессом натурализации и налоговыми льготами.

Сейчас в мире насчитывается чуть более 15 миллионов долларовых миллионеров.

Оригинал материала: “Новые Известия”



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