Мнение: Скрытые коммуналки в СССР

Только что наблюдал очень характерный диалог с обсуждением советской пиццы, советских телефонов и советских компьютеров. Пересказываю своими словами, только суть:

— Да, в СССР не было буржуазных излишеств типа доставки пицц и домашних компьютеров. Но зато были бесплатные квартиры. Как насчёт получить бесплатную двушку в 1964?

— В 1964 в СССР на человека приходилось меньше 10 квадратных метров. Следовательно, чтобы одна семья жила в двушке, несколько менее важных семей должны были жить в коммуналках или бараках (ссылка).

— Вкалывать надо было, работать ударно. Тогда и квартиру дали бы без очереди.

Хорошо звучит: ударно вкалывать, чтобы получить бесплатную квартиру. Я бы даже сказал, по-капиталистически звучит. Это ведь при капитализме на вопрос «где моя квартира» принято отвечать «заработай и купи». А вот в СССР-то квартиры давали бесплатно… но почему-то только тем, кто ударно вкалывал на советскую власть.

Со стороны выглядит как капитализм с дополнительными ступенями.

При капитализме: ударно работаешь, получаешь рубли за труд, покупаешь квартиру.

При социализме: ударно работаешь, получаешь за труд любовь начальства, начальство продвигает тебя в очереди, получаешь «бесплатную» квартиру.

Впрочем, сегодня я не об этом — тот факт, что квартир в СССР на всех не хватало, достаточно очевиден. В 1986 Горбачёв пообещал каждой семье к 2000 году отдельную квартиру. Наверное, генсек не стал бы поднимать эту тему, если бы к 1986 году отдельная квартира у каждой или почти у каждой семьи уже была. Я процитирую из заседания того самого 27-го съезда КПСС (ссылка):

Социальная значимость и острота жилищной проблемы предопределяют и серьезность нашего отношения к ней. Обеспечить к 2000 году каждую семью отдельной квартирой или домом — задача сама по себе огромная, но посильная. В текущей пятилетке и особенно в последующие увеличатся масштабы жилищного строительства и реконструкции жилого фонда. Необходимо всемерно поощрять строительство кооперативного и индивидуального жилья. Здесь кроются большие резервы расширения жилищного строительства. Правильно поступают там, где поддерживают возведение молодежных комплексов. Заинтересованность и энергия молодых могут сделать очень многое и в этом плане.

Немало говорится о необходимости серьезного улучшения практики распределения жилья. Эти вопросы должны решаться на широкой демократической основе, находиться под постоянным общественным контролем. Заслуживают внимания предложения о том, чтобы внести справедливые изменения в систему оплаты жилья, тесно увязав ее с размерами и качеством всей занимаемой площади. Много нареканий вызывает низкое качество жилищного строительства. В этой связи необходимо разработать меры, которые стимулировали бы его существенное повышение, а также улучшение планировки, благоустройства, архитектуры наших городов и сел.

А ведь это уже 1986, пик достижений советской экономики. Понятно, что в 1964 «острота жилищной проблемы» была гораздо сильнее. И уж тем более страдал народ от «практики распределения жилья», когда одним жильё давали, а другим — нет.

Вместе с тем всё это мы уже несколько раз обсуждали, и уважаемые стороны даже несколько притомились, отчаявшись переубедить друг друга.

Лично я полагаю, что занимаю среднюю позицию: получить «бесплатное» жильё в СССР было возможно, однако для этого, как верно отмечено в процитированном диалоге, надо было вкалывать. Примерно как сейчас, при капитализме, только безо всякой гарантии, что начальство тебя в итоге действительно продвинет в очереди. Истории обмана, — когда специалист вкалывал 10 лет, а потом вместо квартиры получал шиш с маслом, — были нередки. Вот, к примеру, несколько историй читателей (ссылка).

Но, повторюсь, если советский человек был готов на определённые лишения, квартиру он получить вполне мог — особенно при условии, что уедет из родного города в какую-нибудь дыру, куда как раз квартирами и заманивали. И, наконец, некоторым семьям с квартирами просто везло — они действительно получали бесплатную жилплощадь на ровном месте, вот как в рассказах ностальгирующих, по щелчку пальцев.

Теперь, когда мы переворошили старые дела и прочихались от поднятой пыли, мы можем подступиться к теме поста: подумать, какая доля советских граждан жила в отдельных квартирах.

Если отвечать сугубо формально, то довольно значительная. Хоть в деле расселения коммуналок СССР особо и не продвинулся, но всё же начиная с Хрущёва для народа строили преимущественно отдельные квартиры, с каждым годом всё больше семей переезжало в отдельную жилплощадь. Однако всё же отдельная квартира может быть очень разной. Процитирую для ясности пару комментариев читателей (ссылка 1, ссылка 2):

Владимир Клеев. Мою семью ни в какую очередь не ставили, поскольку, проживая в квартире с родителями, мы имели 7.1 м2 на человека.

Для кооператива надо было иметь не больше 7 метров. Для бесплатного жилья не более 5 метров: это город Жуковский в Московской области, 1982 год.

Мы были обречены долго-долго жить с родителями…

vnukkulaka. Это на Западе пожизненная ипотека, в России все стараются выплатить побыстрее, многие выплачивают досрочно, за 5-7 лет.

Уровень стресса из-за жилищного вопроса у советских людей был на порядок выше, чем сейчас. Сейчас всё зависит от тебя, а в СССР… Сестра с мужем и дочкой, стоя в очереди на квартиру, 15 лет прожили за занавеской в проходной комнате, в двушке свекрови. И каждый год мужа сестры, программиста, отправляли в колхоз на месяц, и не откажешься, раз в очереди стоишь. А младший брат мужа спал в другой комнате на полу под столом, так как на кровати спала мама, а места для второй кровати не было.

Если смотреть в целом, то стресса в СССР было меньше, потому что была уверенность в будущем (насколько эта советская уверенность в будущем была оправдана, это другой вопрос).

Но по жилищному вопросу советский стресс был куда сильнее нынешнего. Если смотреть аренду, то сейчас снять жильё можно без особых проблем, отдельное жилье. А в СССР приходилось снимать комнаты, жить вместе с хозяевами. Пока ты студент или одиночка, ещё ладно, но вот с семьей так ютиться, это катастрофа.

Три поколения в двушке, — бабушка с дедушкой, отец с матерью и сын со своей женой, — считались отдельной квартирой. На практике, однако, понятно, что настоящая отдельная квартира — это когда там живёт одна нуклеарная семья, то есть муж, жена и их несовершеннолетние дети. Советская хрущёвка несколько отличается размерами от Виндзорского замка, поэтому даже двум семейным парам в одной квартире уже сложно.

Цитирую данные статистики (ссылка):

Статистический ежегодник «Народное хозяйство СССР» за 1983 год сообщал: «сейчас около 80% городского населения живет в отдельных квартирах». Соответственно, в коммуналках, оставшихся в наследство советским людям от «золотого века» Иосифа Сталина, к тому времени продолжали ютиться чуть более 20% граждан Советского Союза.

Тот же ежегодник за 1990 год рапортовал, что, по данным переписи 1989 года, в Советском Союзе в коммуналках, общежитиях или на съемных квартирах продолжали жить около 10 млн семей из общего их числа чуть более 73 млн.

Как видите, не так плохо — на излёте СССР только одна семья из семи жила в коммуналке. К сожалению, совершенно непонятно, какая доля «отдельных» квартир была на самом деле скрытыми коммуналками, то есть квартирами, в которых жили две и более родственных друг другу семей. Если у вас есть идея, как подсчитать, пожалуйста, напишите в комментариях. Вот ссылка на справочник «Народное хозяйство СССР» от 1990, ежели решите копнуть.

Пока что зафиксирую факт: значительная доля отдельных квартир в СССР была на самом деле скрытыми коммуналками. И, конечно, задам традиционный вопрос. Как обстояли тогда дела в вашей семье: жили ли вы в советское время в отдельной квартире, в отдельной квартире с родственниками или, может быть, в классической коммуналке?