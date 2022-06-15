Между станциями “Каховская” и “Севастопольская” проложат удобный пешеходный маршрут
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Благоустройство включает в себе формирование нового пешеходного маршрута между станциями “Каховская” и “Севастопольская”. Он пройдет по Севастопольской площади, где создадут современное общественное пространство, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
“Расширим и обновим тротуары, заменим асфальт на проезжей части, установим более 30 гранитных пандусов для маломобильных граждан”, – отметил он.
В зону благоустройства вошли Азовская и Юшуньская улицы. Для комфорта пешеходов организованы удобные проходы, также установлены ограждения, временные дорожные знаки и информационные баннеры.
Бирюков рассказал, что благоустройство затронет и Азовский сквер. Там организуют прогулочные дорожки, установят новые скамейки, высадят 500 декоративных цветущих кустарников.
“Проведем работы по озеленению территории возле транспортного объекта: запланирована высадка почти 40 деревьев и более 600 кустарников, обустройство свыше двух тысяч квадратных метров газона”, – уточнил заместитель мэра.
Планируется полностью обновить систему освещения в районе станции метро большого кольца “Каховская”. Там установят около 260 уличных торшеров и фонарей.
Кроме того, возле нескольких домов приведут в порядок детские площадки. Специалисты заменят устаревшее покрытие, установят новое оборудование для детей разных возрастов.
Количество парковочных мест на Севастопольской площади увеличится с 65 до 118. Большую часть работ по благоустройство у “Каховской” завершат до конца 2022 года.
Вместе с открытием новых транспортных объектов Москва занимается благоустройством территории вокруг них. Создается удобная и безопасная городская среда. Приводятся в порядок территории у станций подземки, МЦК, МЦД.
Особое внимание власти города уделяют Большой кольцевой линии. Это один из крупнейших проектов подобного рода в мире. Строительство пересадочного контура завершится до конца 2022 года.
Для удобства пассажиров территории вокруг новых станций приводятся в порядок до их открытия. Так, активные работы уже идут у станции “Варшавская”, которую планируется запустить в текущем году.
Рядом со станцией создадут удобный пешеходный маршрут, новые места для отдыха. В зону благоустройства включен Чонгарский бульвар. Планируется высадить 60 новых деревьев, 4,3 тысячи кустарников, разбить цветники и газоны общей площадью свыше 20 тысяч квадратных метров.
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