 

Между станциями “Каховская” и “Севастопольская” проложат удобный пешеходный маршрут

15.06.2022, 13:46, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Благоустройство включает в себе формирование нового пешеходного маршрута между станциями “Каховская” и “Севастопольская”. Он пройдет по Севастопольской площади, где создадут современное общественное пространство, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

“Расширим и обновим тротуары, заменим асфальт на проезжей части, установим более 30 гранитных пандусов для маломобильных граждан”, – отметил он.

В зону благоустройства вошли Азовская и Юшуньская улицы. Для комфорта пешеходов организованы удобные проходы, также установлены ограждения, временные дорожные знаки и информационные баннеры.

Бирюков рассказал, что благоустройство затронет и Азовский сквер. Там организуют прогулочные дорожки, установят новые скамейки, высадят 500 декоративных цветущих кустарников.

“Проведем работы по озеленению территории возле транспортного объекта: запланирована высадка почти 40 деревьев и более 600 кустарников, обустройство свыше двух тысяч квадратных метров газона”, – уточнил заместитель мэра.

Планируется полностью обновить систему освещения в районе станции метро большого кольца “Каховская”. Там установят около 260 уличных торшеров и фонарей.

Кроме того, возле нескольких домов приведут в порядок детские площадки. Специалисты заменят устаревшее покрытие, установят новое оборудование для детей разных возрастов.

Количество парковочных мест на Севастопольской площади увеличится с 65 до 118. Большую часть работ по благоустройство у “Каховской” завершат до конца 2022 года.

Вместе с открытием новых транспортных объектов Москва занимается благоустройством территории вокруг них. Создается удобная и безопасная городская среда. Приводятся в порядок территории у станций подземки, МЦК, МЦД.

Особое внимание власти города уделяют Большой кольцевой линии. Это один из крупнейших проектов подобного рода в мире. Строительство пересадочного контура завершится до конца 2022 года.

Для удобства пассажиров территории вокруг новых станций приводятся в порядок до их открытия. Так, активные работы уже идут у станции “Варшавская”, которую планируется запустить в текущем году.

Рядом со станцией создадут удобный пешеходный маршрут, новые места для отдыха. В зону благоустройства включен Чонгарский бульвар. Планируется высадить 60 новых деревьев, 4,3 тысячи кустарников, разбить цветники и газоны общей площадью свыше 20 тысяч квадратных метров.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.06.21 / Армада из 19 военных кораблей НАТО, возглавляемая авианосцем HMS Queen Elizabeth, демонстрирует мощь Альянса перед встречей Байдена и Путина

17.12.20 / Скандалы: Золотая дорога

11.08.20 / Александра Новикова и Feduk отдыхают на Сардинии

28.06.21 / Маленькая победоносная война генерала Колпаковского, вернувшая Китаю Кульджу и поставившая на место Британию

22.07.21 / Голод – не тётка)))

22.01.22 / Мнение: Кто-то должен уехать

11.08.21 / Жириновский закончил встречу с избирателями лозунгом “За Единую Россию!”

04.11.21 / В чем встретить прохладный ноябрь: трендовые модели трикотажных платьев на конец осени – начало зимы

07.09.20 / «Я помню о том, что я погиб в ДТП, но этого не было»

27.05.22 / За сутки в Москве выпало более половины месячной нормы осадков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика