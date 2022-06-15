Песков: Год назад мир уже стоял на пороге тектонических изменений

Уже год назад мир стоял на пороге тектонических изменений, которые происходят сейчас, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность возврата «к духу женевского саммита» президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.

По словам представителя Кремля, год назад «мир не был другим, мир уже тогда ощущал, были видны невооруженным глазом симптомы того, что весьма концентрированно мы наблюдаем сейчас, и мы стояли на пороге тех тектонических изменений, которые происходят сейчас».

«Возможно ли возвращение к духу Женевы, когда были какие-то надежды, – вряд ли. Вряд ли мы можем, видя то, что происходит сейчас, предаваться прежним надеждам. Могут быть новые надежды, и это уже будет совсем другой режим общения», – передает слова Пескова ТАСС.

Ранее американский посол в Москве Джон Салливан заявил, что восстановление продуктивных отношений и полное примирение РФ и США невозможно в сложившейся на данный момент обстановке.

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