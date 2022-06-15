 

Захарова назвала приоритетную задачу по ДНР и ЛНР

15.06.2022, 13:40, Новости дня
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Приоритетной задачей в диалоге с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) остается завершение освобождения их территорий и восстановление разрушенной инфраструктуры, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Отвечая на вопрос, утверждены ли уже кандидатуры на должности глав российских диппредставительств в ДНР и ЛНР и когда они могут быть направлены в республики, Захарова отметила, что «соответствующая работа идет».

«Наиболее приоритетная задача на данный момент – это завершение освобождения территорий Донецкой и Луганской народных республик и, конечно, восстановление разрушенной инфраструктуры, коммунальных, социальных и прочих объектов», – приводит ее слова ТАСС.

Представитель МИД обратила внимание, что российские регионы активно включились в работу по восстановлению инфраструктуры республик Донбасс. «Все это осуществляется при вовлеченности российских министерств, ведомств, групп волонтеров. И, конечно, включились в эту работу официально аккредитованные в РФ послы ДНР и ЛНР в Москве. Что касается всего остального в практическом плане, будем вас информировать. Напомню, что назначение послов нашей страны – это прерогатива президента Российской Федерации», – заключила она.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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