 

Осужденного за убийство жены фотографа Лошагина освободили по УДО

15.06.2022, 13:40, Новости дня
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Чкаловский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении фотографа Дмитрия Лошагина, осужденного за убийство жены, сообщила региональная прокуратура.

«Чкаловский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство осужденного Дмитрия Лошагина, освободив его условно-досрочно от дальнейшего отбытия наказания на срок один год шесть месяцев 16 дней», – передает РИА «Новости» сообщение прокуратуры.

Отмечается также, что помощник свердловского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях возражал в суде против удовлетворения ходатайства Лошагина, поскольку вину в инкриминируемом преступлении тот не признал и не принес извинения потерпевшим. Прокуратура в течение предусмотренных законом 10 дней изучит постановление суда на предмет наличия или отсутствия оснований для его обжалования.

В сентябре прошлого года Свердловский областной суд удовлетворил жалобу прокуратуры, которая оспаривала решение суда об условно-досрочном освобождении осужденного.

В июне 2015 года Дмитрий Лошагин был приговорен к 10 годам колонии строгого режима по обвинению в убийстве своей жены – модели Юлии Прокопьевой. Обвинительный приговор был вынесен со второй попытки: в первом процессе суд оправдал фотографа, но затем дело отправили на пересмотр.

Свердловский областной суд в сентябре того же года частично изменил приговор и снизил срок до девяти лет и 10 месяцев.

В 2018 году Лошагин требовал через суд взыскать с родителей убитой более 3 млн рублей. В октябре 2019 года Чкаловский суд Екатеринбурга отказал Лошагину в удовлетворении ходатайства о замене ему наказания на более мягкий вид, затем Свердловский областной суд оставил без удовлетворения апелляцию фотографа.

В 2020 году Лошагин подал новое ходатайство о замене неотбытой части наказания. Суд удовлетворил его и заменил три года неотбытого срока в колонии на ограничение свободы, однако позже отменил это решение, удовлетворив апелляцию прокурора.

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