Мнение: Путин Пак

В России начали работу над созданием аналога упаковки Tetra Pak.

Эксперимент по созданию российской упаковки в активной фазе, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко. По ее словам, продукты в отечественной упаковке могут появится в магазинах уже в этом году.

Начнем с того, что «эксперимент» – это именно эксперимент. Локальное действие. Даже если всё пройдёт прекрасно и наш отечественный скрепный ПутинПак будет создан, этот эксперимент нужно будет масштабировать на всю страну. А вот с этим-то как раз обычно засада.

На днях вице-премьер Борисов сообщил, к примеру, что в России есть полный спектр всех необходимых армии беспилотников. Во что безоговорочно верится – почему бы и нет. В единичных экземплярах. Но в армии с насыщением этими девайсами дела обстоят… ну, скажем мягко, не очень. Настолько не очень, что приходится подключать пропаганду, которая вынуждена поднимать бессмысленную дискуссию на тему «жили хорошо без беспилотников, проживем и дальше. Пуля дура, штык молодец, деды пешком до Парижа доходили.»

Примерно та же история может приключиться и с русской упаковкой. Экспериментально в масштабах одного конкретного предприятия – почему бы и нет. И отстаньте от нас.

Второй момент. Строго говоря, технология картонной упаковки в нашей стране известна еще со времен, когда страна еще была способна производить галоши и ничего кроме галош. С детства знакомые сине-красные «пирамидки» с молоком – они были как раз из картона. Да, они через какое-то время начинали подтекать. Что было не слишком хорошо: хотя бы потому, что часть товара списывалась. Но советское молоко вообще не было предназначено для недельного и месячного хранения: оно было из-под натуральной коровы, а не из автоклава химпредприятия. Поэтому срок годности продукта и срок действия упаковки примерно совпадали.

В этом смысле «эксперимент» – это признание того, что и эта технология полувековой давности тоже утрачена. Как и тысячи других технологий.

И последнее. В советской упаковке, которая была неказиста и не могла соперничать с импортной в плане сохранения продукта годами был заложен и еще один неявный плюс: она вся была, как сейчас модно говорить, «экологичной». То есть – разлагалась во вполне обозримые сроки. И неказистость отечественных товаров в плане подачи и упаковки оборачивалась ненужностью гигантских площадок для захоронения отходов, отравляющих окружающую природу почище мегатонных боезарядов.

Вместо того, чтобы пытаться в очередной раз «догнать и перегнать», было бы логично вообще в принципе пересмотреть всю концепцию потребительского рынка как раз в этом разрезе. Как совместить очень грамотные и умные концепции советской пищевой промышленности с современными технологиями. И как создать новую концепцию российской торговли, совмещающей и неплохие традиции, и современные технологии торговли.

Но у нас все делается «в лоб». При том, что известно как отче наш – любые прямые решения всегда менее эффективны и более затратны, чем непрямые. К сожалению, для непрямых решений нужно то, чего в современной российской административной системе отсутствует, как природное явление: интеллект. Поэтому и решения – как лом. Прямые и негнущиеся. Как китайский лом. Потому что отечественные технологии производства этого высокотехнологичного товара тоже почти утрачены.

—