Сон рядом с партнером может влиять на то, насколько хорошо мы себя чувствуем, когда просыпаемся

Недавно проведенное исследование показало, что сон вдвоем с партнером положительно сказывается на здоровье, нежели отдых в одиночку. Все дело в том, что даже в фазе глубокого сна мозг не отключается полностью. В нем непрерывно происходят различные биохимические процессы. Какие еще преимущества имеет отдых рядом с партнером?

Как сон может влиять на наше здоровье

В новом исследовании специалисты провели опрос среди более 1 тыс. взрослых американцев. Некоторые из них спали в одиночестве, другие же делили кровать с партнером. Как оказалось, представители второй группы после такого отдыха практически не чувствовали усталость, сам сон длился дольше и был качественнее. Кроме того, у этих участников эксперимента оказался меньше риск депрессии, тревоги и даже стресса.

Главное — не храпеть

По словам психиатра Б. Фуэнтэса, сон с партнером имеет колоссальное воздействие на все системы организма. Например, снижается вероятность ночного апноэ, бессонницы. Однако ученые еще не могут сказать, связаны ли такие положительные изменения с преимуществами совместного отдыха или попросту с качеством романтических отношений.

В некоторых исследованиях ученые использовали умные часы. Это устройство может фиксировать движения во время сна. Как оказалось, их количество резко возрастает, когда человек спит не один. При этом происходит синхронизация с партнером.

Преимущества совместного сна

Большое количество движений во время ночного отдыха вовсе не означает, что человек плохо спит или ему снятся кошмары. Межличностная синхронизация в первую очередь связана с социальными связями и поведением, которые крайне полезны для психического здоровья каждого человека. Это всего лишь одна из причин, почему люди чувствуют себя лучше, если спят с парами. Ученые планируют найти больше доказательств преимуществ совместного сна.