СМИ: развитием туркластера “Горская” может заняться структура “Газпрома”

Заместителем гендиректора по общим вопросам в “Газпром трансгаз Санкт-Петербург” является зять губернатора северной столицы Александра Беглова Павел Белов. До 2018 года он возглавлял комитет по физической культуре и спорту.

Соглашение с “Газпром трансгаз Санкт-Петербург” Смольный может подписать в рамках “Петербургского международного экономического форума — 2022”, сообщала газета “Фонтанка”. В рамках договора планируется перенести на территорию “Горской” в Лисьем Носу яхт-клуб и академию парусного спорта.

При этом в СМИ сообщалось, что на территории бывшей промзоны могут возвести элитный “Клуб-19”, включающий жилой комплекс, гостиницы, резиденции и другие сооружения для платежеспособной публики.

Не исключено, что в таком случае громкие обещания петербургской администрации и губернатора по развитию парусного спорта так и останутся словами.