 

СМИ: развитием туркластера “Горская” может заняться структура “Газпрома”

15.06.2022, 12:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заместителем гендиректора по общим вопросам в “Газпром трансгаз Санкт-Петербург” является зять губернатора северной столицы Александра Беглова Павел Белов. До 2018 года он возглавлял комитет по физической культуре и спорту.

Соглашение с “Газпром трансгаз Санкт-Петербург” Смольный может подписать в рамках “Петербургского международного экономического форума — 2022”, сообщала газета “Фонтанка”. В рамках договора планируется перенести на территорию “Горской” в Лисьем Носу яхт-клуб и академию парусного спорта.

При этом в СМИ сообщалось, что на территории бывшей промзоны могут возвести элитный “Клуб-19”, включающий жилой комплекс, гостиницы, резиденции и другие сооружения для платежеспособной публики.

Не исключено, что в таком случае громкие обещания петербургской администрации и губернатора по развитию парусного спорта так и останутся словами.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.08.21 / Росстат: Каждый четвертый ребенок в России живет в нищете

05.04.21 / Гостиница в селе Косиха Алтайского края будет переоборудована в исправительную колонию

07.06.21 / Система раннего предупреждения о COVID-19 становится быстрее благодаря обнаружению и отслеживанию сточных вод

01.02.22 / Мнение: Джефф Безос вложил 3 млрд долларов в разработку эликсира вечной молодости

13.06.21 / Малине нужен обильный полив. Чем обработать кусты до цветения, чтобы получить хороший урожай

21.04.22 / Отстранили – Личное мнение

25.03.22 / Минобороны РФ отчиталось об «уничтожении» топливной базы

16.01.22 / Метеорическое

10.09.21 / Образ будет осенним и согревающим: как сделать трендовый мейкап в теплых тонах

17.01.22 / Кому, когда и на сколько поднимут пенсию в 2022 году

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика