Собянин: гостями фестивалей “Времена и эпохи” и “Подорожник” стали 3 млн человек

“Времена и эпохи” – крупнейший исторический фестиваль страны. Его гостями стали 2,5 миллиона человек. В столицу приехали более тысячи реконструкторов из 13 регионов, уточнил мэр

“Гостей принимало рекордное число площадок – 61, но как всегда, особой популярностью пользовались локации на Бульварном кольце”, – рассказал мэр

Так, на Тверском бульваре была воссоздана эпоха Отечественной войны 1812 года, на других площадках москвичам и гостям столицы рассказывали о подвигах древних витязей и победителей 1945 года, написал градоначальник.

Также фестиваль дал возможность научиться необычным навыкам – стрельбе из лука, бою на японских мечах “тямбарах” и прочее.

Много гостей собрал и фестиваль путешествий по России “Подорожник”. В течение нескольких дней на ВДНХ пришли сотни тысяч москвичей и туристов.

Фестиваль рассказал о традициях и достопримечательностях регионов России.

На площадке “Нулевой километр” работали тематические шатры “Дальний Восток”, “Черное море”, “Санкт-Петербург”, “Арктика” и “Центральный федеральный округ”, на главной сцене выступали фолк– рок– и поп-исполнители, с лекциями выступали тревел-блогеры, писатели, демонстировалось кино о путешествиях.

Действовала “Гастрономическая карта России” – тематическая зона фуд-корта. Все желающие могли попробовать необычные блюда и поучаствовать в кулинарных мастер-классах.

“Времена и эпохи. Победы России” и “Подорожник” подарили нам яркие впечатления и отличное настроение. Следующая встреча – на фестивале “Московская неделя моды”, который пройдет с 20 по 26 июня 2022 года”, – заключил Собянин.