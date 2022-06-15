 

Эксперт оценила закон о признании операторов электронных платформ субъектами платежной системы

15.06.2022, 12:15, Новости дня
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Принятие законопроекта, которым операторов электронных платформ признают субъектами национальной платежной системы, включив их в специальный реестр ЦБ РФ, является важным шагом к институализации цифровой платежной системы, считает директор центра цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО Элина Сидоренко.

Депутаты Госдумы одобрили этот законопроект в первом чтении. Поправки к законопроекту должны быть направлены в комитет Государственной Думы по финансовому рынку до 20 июня, передает РАПСИ.

Как говорится в пояснительной записке, законопроект подготовлен «в целях повышения инвестиционной привлекательности использования цифровых прав бизнесом». Инициатива призвана усовершенствовать порядок расчетов по сделкам с использованием финансовых платформ, инвестиционных платформ, информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА).

Эксперт отметила, что «в нем операторы электронных платформ признаются субъектами национальной платежной системы и в этом качестве им предоставляется право осуществлять расчеты по сделкам, совершенным с использованием электронных платформ».

«Кроме того, наконец-то упорядочивается статус ЦФА в части их приобретения и отчуждения. Думаю, пользователи посчитают интересной закрепленную в проекте возможность купить ЦФА при выпуске вне рамок площадки обмена», – считает Сидоренко.

Однако, по ее мнению, «законопроект несколько сложен для восприятия, он ориентирован на точечные поправки в действующие нормативные правовые акты».

Данный законопроект направлен на устранение рисков использования ЦФА и УЦП в качестве денежного суррогата путем установления прямого запрета на передачу или прием ЦФА и УЦП в качестве встречного предоставления за передаваемые товары, выполняемые работы и оказываемые услуги.

Инициативой также предусматривается прямое закрепление в Федеральном законе №259-ФЗ «О цифровых финансовых активах» возможности приобретения ЦФА при выпуске без привлечения оператора обмена. Кроме того, в соответствии с предлагаемыми правками в закон №39-Ф3 «О рынке ценных бумаг», в отдельных случаях прекращение залога эмиссионных ценных бумаг, которым обеспечиваются требования по ЦФА, будет возможно без согласия обладателей ЦФА.

В апреле комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал принятие правительственного законопроекта о налогообложении операций с цифровыми активами. В начале февраля Центральный банк РФ зарегистрировал в реестре первого оператора цифровых финансовых активов ООО «Атомайз». В марте в реестр добавились ПАО Сбербанк и ООО «Лайтхаус».

«Этот законопроект – очередной виток уточнения и ужесточения правил оборота ЦФА, вводящий новые прямые запреты и устанавливающий новые косвенные ограничения. Так, например, в нем не только прямо запрещается использовать ЦФА для расчетов за передаваемые товары, работы или услуги, но и вводится обязательность использования операторами обмена ЦФА номинальных счетов, открытых не в любых кредитных организациях, а только в тех, кредитный рейтинг которых не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России», – считает член Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов РФ Ефим Казанцев.

Если законопроект в текущем виде будет принят, то это еще больше сократит круг субъектов, имеющих реальную возможность работы с ЦФА, и снизит привлекательность российской юрисдикции для реализации проектов, нацеленных на выпуск и оборот ЦФА, ранее сказал эксперт.

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