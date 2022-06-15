Топ-менеджер «Аэрофлота» арестован за мошенничество

Хорошевский суд Москвы арестовал директора департамента планирования парка развития воздушных судов «Аэрофлота» Михаила Минаева по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Минаеву М. В., обвиняемому по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), меру пресечения в виде заключения под стражу», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Минаева заключили под стражу на срок до 8 августа, уточняет «Интерфакс».

Обвиняемый уже обжаловал данное решение.

В суде не уточнили деталей уголовного дела в отношении Минаева.

Если суд признает топ-менеджера виновным, ему грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.

После начала российской военной операции в Украине свои посты покинули генеральный директор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов, экс-заместитель гендиректора «Аэрофлота» по стратегии, сервису и маркетингу Андрей Панов, экс-гендиректор «Победы» Андрей Калмыков, экс-председатель совета директоров «Шереметьево» Александр Пономаренко, экс-гендиректор подмосковного аэропорта «Жуковский» Томас Вайшвила.

Глава Минтранса Виталий Савельев отмечал, что уход ряда топ-менеджеров в сфере авиации – «очень чувствительный вопрос», однако заметил, что не видит «незаменимости в этих кадровых решениях».

В мае Панов, опубликовавший в Financial Times критическую колонку о военной операции на Украине, стал обвиняемым в рамках дела об особо крупном мошенничестве. По данным СМИ, расследование связано с контрактом на разработку маркетинговой стратегии перевозчика.

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