ВОЗ заявила о намерении изменить название вируса «оспы обезьян»

Всемирная организация здравоохранения намерена переименовать вирус «оспы обезьян» в ближайшее время, сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

«ВОЗ также работает с партнерами и экспертами со всего мира над изменением названия вируса оспы обезьян, его ветвей и вызываемого им заболевания. Мы объявим о новых названиях в ближайшее время», – передает РИА «Новости» его слова.

Напомним, оспа обезьян – редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.

Накануне в ВОЗ усомнились в возможности сдержать распространение оспы обезьян среди людей. ВОЗ оценила риск глобального распространения оспы обезьян как умеренный, допустив возможность ухудшения ситуации. В конце мая первый случай смерти от оспы обезьян был зафиксирован в Нигерии, умерший мужчина имел сопутствующие заболевания.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что оспа обезьян – редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами. Вирус может передаваться от животных человеку. Обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%. От оспы обезьян нет специфического лечения или вакцины, однако предшествующая вакцинация против натуральной оспы обеспечивает также высокоэффективную профилактику этого заболевания. По информации ВОЗ, вакцинация от натуральной оспы в 85% эффективна против заражения оспой обезьян.

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