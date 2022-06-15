 

ВОЗ заявила о намерении изменить название вируса «оспы обезьян»

15.06.2022, 12:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Всемирная организация здравоохранения намерена переименовать вирус «оспы обезьян» в ближайшее время, сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

«ВОЗ также работает с партнерами и экспертами со всего мира над изменением названия вируса оспы обезьян, его ветвей и вызываемого им заболевания. Мы объявим о новых названиях в ближайшее время», – передает РИА «Новости» его слова.

Напомним, оспа обезьян – редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.

Накануне в ВОЗ усомнились в возможности сдержать распространение оспы обезьян среди людей. ВОЗ оценила риск глобального распространения оспы обезьян как умеренный, допустив возможность ухудшения ситуации. В конце мая первый случай смерти от оспы обезьян был зафиксирован в Нигерии, умерший мужчина имел сопутствующие заболевания.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что оспа обезьян – редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами. Вирус может передаваться от животных человеку. Обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%. От оспы обезьян нет специфического лечения или вакцины, однако предшествующая вакцинация против натуральной оспы обеспечивает также высокоэффективную профилактику этого заболевания. По информации ВОЗ, вакцинация от натуральной оспы в 85% эффективна против заражения оспой обезьян.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.01.22 / Мали попросила Францию о пересмотре оборонных соглашений

15.11.20 / Второй тур местных выборов в Украине. Наблюдатели “Опоры” рассказали о первых нарушениях

24.08.21 / МИД анонсировал завершение строительства «Северного потока – 2» через несколько недель

13.08.20 / В Госдуме допустили продление программы льготной ипотеки под 6,5% еще на год

19.11.21 / Хлебникова госпитализирована с ожогами после пожара в Москве

16.01.22 / Песков: РФ ни с кем не будет обсуждать вывод вооружений из Калининграда

27.11.20 / Чтобы не отстать в гонке за вакциной, Африка рассматривает партнёрство с Россией и Китаем

02.09.21 / Администрация Байдена поддерживает евроатлантические устремления Украины на словах, но не на практике – Вершбоу

12.10.20 / Минздрав оценили ситуацию с койками для «тяжелых» пациентов с COVID в Саратове

09.09.20 / Spiegel – ЕС предостерегает Великобританию от саморазрушительной стратегии после брексита

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика