Мнение: Ого!

Люди говорят, что Макдональдс в России “ходил под Кадыровым” – и, мол, только этим и объясняется столь повышенное внимание всех “заинтересованных лиц” к продолжению его деятельности. Что ж – если так, то это действительно многое объясняет. Даже и диковинное название.

А то ведь правда: столько компаний из России ушло, столько еще уйдет – а возрождают почему-то только Макдональдс.