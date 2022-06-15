 

Мнение: Ого!

15.06.2022, 12:05, Разное
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Люди говорят, что Макдональдс в России “ходил под Кадыровым” – и, мол, только этим и объясняется столь повышенное внимание всех “заинтересованных лиц” к продолжению его деятельности. Что ж – если так, то это действительно многое объясняет. Даже и диковинное название.

А то ведь правда: столько компаний из России ушло, столько еще уйдет – а возрождают почему-то только Макдональдс.

Источник: Размышления вольного социолога



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