 

Мнение: Робот “Дуняша”

15.06.2022, 11:55, Разное
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На ПМЭФ-2022 привезли робота "Дуняшу".

Источник: Colonel Cassad



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