Мнение: Робот “Дуняша”
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На ПМЭФ-2022 привезли робота "Дуняшу".
—
Источник: Colonel Cassad
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На ПМЭФ-2022 привезли робота "Дуняшу".
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет
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