 

Топ из 2000-х стал новым модным трендом

15.06.2022, 11:37, Разное
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Топы для вечеринок, которые были на пике популярности в 2000-х, снова в моде и стали настоящим трендом. Кроме того, сейчас они ярче, чем когда-либо. На подиумах летнего сезона 2022 года доминировали закрытые и открытые бралетты, которые можно было увидеть у Coperni, Courrèges, Ludovic de Saint Sernin, Isabel Marant и Paco Rabanne.

Современные тенденции

Топы для вечеринок непременно должны иметь что-то привлекающее внимание.

Особенно популярны:

модели из материалов, напоминающих кольчугу; варианты с асимметричным кроем; атласные топы со стразами; бюстье, расшитые блестками; топы-халтеры из джерси с пайетками; топы-бандо с рюшами; модели из марли и тюля; топы из тафты с блестками; варианты из бисера; майки из тюля, расшитые пайетками; укороченные топы из крепа, украшенные перьями; бюстгальтеры с вырезом халтер, украшенные ракушками.

Комфорт также является главным приоритетом для большинства брендов. Топы на выход должны быть легкими, но в то же время визуально эффектными и немного броскими.

Модные корсеты переосмысливаются и обновляются каждый сезон.

Минималистичный дизайн предпочтителен, иначе топ легко может стать безвкусным, старомодным и даже бесполезным. Изготовление также имеет большое значение.

Бренды используют ткани, которые кажутся современными, соответствуют дизайну и никак ему не противоречат.



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