Отказываться от солнцезащитных средств, проводить процедуры омоложения и не только: главные ошибки при уходе за кожей летом

Летом наша кожа нуждается в особом уходе. Ведь в теплый сезон она подвергается воздействию активных солнечных лучей, которые негативно сказываются на ее состоянии и вызывают старение. Многие женщины допускают ошибки при уходе за кожей летом. Подробно мы расскажем о них в статье.

Вы не используйте солнцезащитные средства

Солнцезащитный крем с SPF не ниже 50 – необходимый косметический продукт для летнего сезона. Его нужно использовать постоянно.

Ультрафиолетовые лучи могут спровоцировать серьезные заболевания кожи. Они также способствуют преждевременному старению, появлению морщин и пигментных пятен. Поэтому отказ от использования солнцезащитного крема – большая ошибка.

Врачи-дерматологи сообщают, что летом они часто сталкиваются с появлением пигментных пятен у пациентов. Эти образования иногда достигают больших размеров. Избыточная пигментация становится результатом пребывания на солнце без обработки кожи SPF-кремом.

Вы отказываетесь от постуходовых продуктов

Важно помнить не только о солнцезащитных, но и о постуходовых продуктах. Так называются средства, которые наносят на кожу после долгого пребывания на солнце или открытом воздухе. Они помогают избежать пересыхания эпидермиса и его травмирования солнечными лучами. Постуходовые продукты содержат пантенол, сок алоэ, а также другие увлажняющие и заживляющие компоненты.

Вы пользуйтесь средствами для макияжа без SPF-фильтра

Нередко женщины используют только солнцезащитные средства для пляжа. Однако в наши дни выпускается декоративная косметика и повседневные уходовые средства с SPF-фильтром. Их следует использовать ежедневно.

Городские жительницы довольно часто отказываются от использования солнцезащитных средств и вспоминают о них, только выезжая на пляж. Однако в городе тоже можно получить немалую дозу ультрафиолетового излучения, которая может состарить кожу. Поэтому разумно наносить солнцезащитные средства каждый день.

Для лета следует приобретать солнцезащитную декоративную косметику. Тональные кремы и пудры с SPF-фильтром не только выровняют вашу кожу, но и уберегут ее от появления морщин и пигментных пятен.

Люди с жирной кожей нередко опасаются использования декоративной косметики и кремов с SPF-защитой, так как эти средства имеют плотную и густую текстуру. В этом случае лучше применять продукты с более легкой консистенцией, например, гели или сыворотки. Для лета подходят средства на основе витамина C. Он защищает клетки кожи от повреждений.

В летний сезон следует избегать продуктов с витамином A (ретинолом). Он повышает фоточувствительность кожи.

Вы забываете о руках

Летом нельзя забывать об уходе за руками. Эта часть тела отличается тонкой кожей, которая стареет раньше, чем эпидермис на лице.

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Кожу рук необходимо тщательно обрабатывать солнцезащитными кремами. При отсутствии ухода она пересыхает, истончается и становится морщинистой. На ней заметны пигментные пятна и выступающие сосуды.

Вы планируете на лето омолаживающие процедуры

Лето – неподходящее время для проведения агрессивных косметических процедур. В теплое время года нельзя проводить глубокие и срединные кислотные пилинги, а также шлифовку кожи. Все эти процедуры увеличивают чувствительность эпидермиса к ультрафиолетовым лучам. Допустимо проводить только лазерный пилинг.

Летом дерматологи часто сталкиваются с постравматической пигментацией кожи. Она появляется из-за пребывания на солнце после агрессивных процедур. Бороться с таким осложнением довольно трудно.

Помните, что хороший специалист не станет делать подобные процедуры летом. Он предложит вам повременить с ними до осени. Если же косметолог соглашается проводить агрессивные пилинги и шлифовки в летний сезон, то это повод усомниться в его квалификации.

Заключение

Летний уход за кожей должен быть направлен на ее защиту от солнечных лучей. Это поможет избежать преждевременного старения, истончения и избыточной пигментации эпидермиса.