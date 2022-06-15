 

«Надеемся, он жив и здоров»: в Кремле обеспокоены тем, что Макрон ещё не звонил на этой неделе

15.06.2022, 11:22, Разное
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль обеспокоен внезапным исчезновением со связи президента Франции Эммануэля Макрона. На этой неделе он ещё ни разу не звонил своему российскому коллеге, хотя раньше делал это по меньшей мере раз в два дня.

«Надеемся, что Эммануэль Жан-Мишелевич жив и здоров, – сказал Песков. – Иначе мы ведь и доктора можем отправить, так сказать. Ну, если есть такая необходимость»

В Елисейском дворце уже заверили, что временное отсутствие звонков имеет «целиком объяснительные и уважительные причины». Макрон сейчас пребывает в отпуске, который в этом году и так сокращён втрое. Уже в ближайшие дни французский президент позвонит Владимиру Путину и обстоятельно изложит причины своего отсутствия.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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