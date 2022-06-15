В России за сутки госпитализировали 2 тыс. человек с коронавирусом

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в РФ за сутки госпитализировано 1989 человек, на 180,9% больше по сравнению с 14 июня.

Выписали в связи с выздоровлением 4528 человек, на 36,2% больше по сравнению с 14 июня. Всего за сутки было выявлено 2718 новых случаев COVID-19. Скончались 66 человек, говорится в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

Днем ранее в РФ было госпитализировано 708 человек, на 2,2% меньше по сравнению с 13 июня.

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