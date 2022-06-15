 

Минобороны показало кадры боевой работы расчетов ЗРК «Оса-АКМ»

15.06.2022, 11:19, Новости дня
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Минобороны РФ опубликовало видеокадры боевой работы расчетов зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Оса-АКМ» в ходе специальной военной операции.

«Расчеты «Оса-АКМ» ведут разведку воздушной обстановки, оперативно определяют координаты целей и эффективно их уничтожают, в том числе БпЛА разных типов», – отмечается в Telegram-канале ведомства.

На кадрах видно, как самоходная пусковая установка выдвигается на боевые позиции, работает станция обнаружения и сопровождения целей и выполняется ракетный пуск.

«Активность беспилотников за последние месяцы снизилась», – отметил командир дивизиона ЗРК «Оса-АКМ».

Накануне Минобороны опубликовало видеозапись того, как экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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