Подписано соглашение о поставках израильского газа в Европу

Евросоюз, Израиль и Египет подписали меморандум о взаимопонимании в сфере экспорта газа из еврейского государства через арабскую республику в Европу, сообщил телеканал «Аль-Джазира».

Согласно документу, соглашение рассчитано на три года с автоматическим продлением еще на два года, передает ТАСС.

Армейское радио еврейского государства сообщало ранее, что подписание документа состоится в последний день визита в Израиль председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен.

Газета «Маарив» отмечала, что Израиль для ЕС «может стать новым источником газа», поскольку «Евросоюз стремится уменьшить зависимость от [поставок газа из] России».

Во вторник глава ЕК, выступая в Университете Бен Гуриона в Негеве (юг Израиля), где ей была присвоена почетная докторская степень, заявила, что Евросоюз готов укреплять сотрудничество в энергетической сфере с Израилем на фоне проблем, которые в настоящее время испытывает ЕС в отношениях с Россией. Она выступила с утверждением, что позиция Москвы по газовым вопросам укрепляет стремление Евросоюза искать альтернативные источники энергоресурсов.

14 июня вечером фон дер Ляйен встретилась в Иерусалиме с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Как сообщила в среду канцелярия главы израильского кабмина, премьер «удовлетворил просьбу председателя Еврокомиссии о сотрудничестве в области экспорта природного газа через Египет в Европу».

В канцелярии добавили, что «лидеры обсудили вопросы укрепления отношений между Израилем и ЕС и подтвердили необходимость укрепления сотрудничества в области инноваций, борьбы с изменением климата, устойчивости окружающей среды и многих других сферах». Кроме того, Беннет на переговорах «представил действия Ирана в регионе и призвал международное сообщество принять жесткие меры в отношении иранского режима и осуществляемого им ускоренного прогресса в разработке ядерного оружия».

Напомним, с 1 апреля покупатели из недружественных стран могут оплачивать российский газ только рублями. Однако с учетом валюты контрактов (обычно это доллары и евро) Москва пошла навстречу контрагентам: покупатели должны перечислять средства в иностранных валютах в Газпромбанк, который будет покупать рубли на биржах и переводить их на специальные рублевые счета импортеров, с которых уже будет проходить оплата. При этом Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах.

Еврокомиссия изначально сочла эту схему нарушением санкций. Однако, как сообщало Bloomberg, ЕК распространила новый регламент, согласно которому европейские импортеры смогут и впредь платить за российский газ, не нарушая санкций, наложенных на Москву, и открывать банковские счета для расчетов в той валюте, которая предусмотрена контрактами. В обновленных рекомендациях также упоминается, что компании должны четко заявить, что считают свои договорные обязательства выполненными после того, как заплатят в евро или долларах, не дожидаясь их перевода в рубли.

Газпром приостановил поставки российского газа в Болгарию, Данию, Нидерланды, Польшу и Финляндию. Это связано с тем, что контрагенты из этих стран не произвели оплату за энергоресурсы в установленные сроки и отказались осуществлять платежи в рублях.

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