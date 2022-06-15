Фиксатор для макияжа и кремовые тени. Какие средства лучше использовать, чтобы макияж был легким и стойким

Несмотря на то что очень хорошо иметь свою собственную, проверенную временем формулу нанесения макияжа, однако иногда стоит позволить себе выйти за ее рамки. Вот несколько ошибок, а также секретов нанесения мейк-апа, чтобы он всегда был легким, но при этом очень красивым.

Отсутствие подготовки кожных покровов

Если хочется, чтобы макияж всегда был сияющим и свежим как можно дольше, нужно обязательно заложить основу хорошей подготовки кожи.

Именно поэтому очень важно использовать специальные уходовые средства. Отличным вариантом станет продукция корейских косметических брендов.

Они имеют очень легкие составы, которые хорошо ложатся под макияж, но при этом оставляют кожу увлажненной. Именно поэтому можно быть уверенным в том, что в течение дня не будет сильной сухости или складок от консилера.

Кроме того, это способствует тому, что что кожа будет действительно сиять. Благодаря этому не нужно будет наносить слишком много макияжа.

Если кожные покровы жирные или комбинированные, то стоит использовать праймер с силиконовой формулой, который поможет разгладить кожу перед нанесением основы и сохранит стойкость тонального крема.

Тени для век скатываются или не держатся

Очень часто проблема с макияжем заключается в том, что тени для век никогда не остаются на месте.

Через некоторое время они оседают в складках века в течение дня, и к вечеру их уже практически не видно.

Для получения стойкого макияжа глаз нужно нанести тени доя век на основе порошка поверх кремовых того же оттенка.

Если веко нависшее, то стоит наносить тени выше складки века и ближе к надбровной дуге. Это позволит визуально сделать глаза больше.

Сильно накрашенные брови

Когда брови накрашены слишком сильно, то они могут выглядеть очень тяжелыми. Многие используют карандаш, однако это выгляди не слишком естественно.

Чтобы заполнить брови, стоит использовать скошенную кисть для теней и тени для век, которые будут соответствовать натуральному оттенку волосков.

При помощи кисти нанести перистые штрихи вверх, чтобы имитировать отдельные волоски. Это позволит создать красивую форму брови, а любые огрехи можно устранить, просто проведя легко кисточкой.

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Неправильное нанесение подводки

Многие женщины совершают ошибки при нанесении подводки для глаз, в результате чего веко кажется слишком опущенным, и все это выглядит не слишком привлекательно.

Лучше всего рисовать линию, начиная от нижней линии ресниц, а не от верхней. Нужно провести легкую линию, а затем тщательно растушевать ее кистью для теней. Это позволит добавить четкости взгляду, визуально приподнимая и увеличивая глаза.

Если есть склонность к аллергии или часто слезятся глаза, то стоит закрепить подводку при помощи рассыпчатых теней.

Если хочется сделать макияж более эффектным, но накладные ресницы слишком тяжелые, то стоит просто приклеить несколько волосков в уголках глаз.

Не закреплять макияж

Несмотря на то что большой популярностью пользуется макияж с использованием легких текстур или с эффектом влажной кожи, однако он не слишком стойкий.

Если хочется сохранить свой макияж в течение длительного времени, то стоит зафиксировать любые жидкие или кремовые продукты при помощи пудры.

Нужно просто нанести рассыпчатую пудру на самые жирные участки кожи после консилера и основы.

Если румяна быстро тускнеют, нужно нанести кремовую версию под пудровую. Это позволит их зафиксировать и создать дополнительный объем.