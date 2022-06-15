 

Россиянам пообещали новый способ оплаты смартфоном по картам «Мир» с октября

15.06.2022, 9:58, Новости дня
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У держателей карт «Мир» появится новый способ оплаты без предъявления «пластика»: на смартфоне у клиента будет формироваться QR-код, который продавец считает на кассе и спишет деньги.

С 25 октября банкам, которые выпускают и обеспечивают прием карт «Мир», станет доступен новый сценарий проведения платежей – операции оплаты и возврата с использованием QR-кодов, сформированных на мобильном устройстве клиента, сообщают «Известия» со ссылкой на бюллетень национальной платежной системы. В документе подчеркнуто, что такие операции будут осуществляться только после аутентификации держателя карты. Для считывания QR-кода нового типа также понадобятся доработки на стороне продавцов.

В пресс-службе платежной системы «Мир» сообщили, что планируют предоставить банкам техническую возможность реализовать сервис оплаты с использованием QR-кодов, сформированных в мобильных устройствах держателей карт. Там уточнили, что по мере внедрения технологии в контуре банка кредитные организации смогут начать предоставлять этот сервис своим клиентам.

«QR-код в данном случае выступает еще одним форм-фактором карты и позволяет оплачивать товары и услуги без предъявления банковской карты, только с помощью смартфона. Держатель карты «Мир» формирует QR-код на своем мобильном устройстве и предъявляет его для считывания сканером в торговом предприятии», – пояснили в национальной платежной системе.

«Этот способ будет удобнее, чем действующий сейчас в системе быстрых платежей (СБП). Предполагается, что покупатель будет только открывать мобильное приложение банка и показывать QR-код продавцу. Сейчас же пользователям необходимо выполнить на порядок больше действий: включить камеру смартфона, отсканировать QR-код, открыть мобильное приложение и подтвердить платеж», – сообщили в банке «Открытие», в котором планируют внедрять такой способ оплаты. В кредитной организации уточнили, что новый способ предусматривает несколько сценариев генерации QR-кодов: в мобильном приложении банка и в MirPay.

В начале марта компания Apple сообщила о прекращении работы платежного сервиса Apple Pay. После этого российские пользователи подали коллективный иск в Пресненский суд Москвы к компании Apple.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, кто заменит сбежавшие из РФ американские платежные системы.

Добавим также, что в начале июня у российских туристов появилась возможность беспрепятственно оплачивать услуги картой «Мир» почти во всех отелях Турции.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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