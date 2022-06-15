 

Рубль укрепился к доллару и евро

15.06.2022, 9:58, Новости дня
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Рубль в начале валютных торгов на Московской бирже в среду укрепляется по отношению к доллару и евро по сравнению с закрытием предыдущей сессии.

По данным на 10.05  курс доллара снижается на 0,11%, до 56,54 руб., курс евро – до 58,81 руб. (-0,57%), передает ТАСС.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 0,19% и составил 56,71 руб., евро прибавлял 0,91%, достигая 59,69 руб.

Между тем российский рынок акций в начале основной сессии в среду демонстрирует рост ведущих индексов.

По данным торговой площадки на 10.05 индекс Мосбиржи растет на 0,61% – до 2303,62 пункта, индекс РТС – на 0,76%, достигая 1282,68 пункта.

На открытии торгов индекс Мосбиржи находился на уровне 2290,76 пункта (+0,04%), а долларовый индекс РТС рос на 0,16%, до 1274,98 пункта.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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