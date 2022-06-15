 

Володин выступил за сохранение смертной казни в ДНР

15.06.2022, 9:40, Разное
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Политик напомнил, что на прошлой неделе в Думе с официальным визитом была делегация парламента ДНР. Обсуждались вопросы гармонизации законодательства.

В России действует мораторий на смертную казнь. Но в ДНР было бы правильно сохранить норму о высшей мере наказания, считает Володин.

По словам спикера, это особенно актуально в условиях военного времени. Председатель ГД указал на обстрелы жилых кварталов, больниц, детских садов, школ и роддомов со стороны украинских силовиков.

Володин отметил, что те, кто отдает приказы стрелять по мирным жителям, должны понимать, что совершают преступление. Ответственность будет самой суровой, подчеркнул спикер.

“Смертная казнь – мера наказания, которую заслуживают эти фашисты”, – уверен политик.

Верховный суд ДНР 9 июня приговорил к смертной казни воевавших на стороне Украины двух британцев и одного марроканца. Они признаны виновными в наемничестве и совершении преступления группой лиц.



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