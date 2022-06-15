Полотенце, массаж и глина: японский способ, как избавиться от черных точек на этапе ежедневного очищения кожи

Летом, когда на улице жарко, потовые железы работают более активно, что приводит к достаточно интенсивному появлению угревых высыпаний. Черные точки чаще всего возникают на таких местах как крылья и кончик носа, а также Т-зона.

Для устранения этой проблемы часто женщины используют самые различные средства, в частности, такие как специальные пластыри, маски и скрабы.

Однако мало кто знает о том, что на самом деле все эти способы достаточно вредные. Вот хороший пошаговый способ избавления от черных точек.

Использовать специальный прибор

Если есть такая возможность, то стоит немного потратиться и использовать для очистки кожных покровов специальное приспособление, которое аккуратно удаляет прыщи и угри, не повреждая при этом кожные покровы.

Применять его стоит каждые 2 недели или при появлении черных точек на коже.

Использовать полотенце

Это достаточно простой и экономичный способ устранения черных точек, который поможет избавиться от проблемы на этапе каждодневного очищения кожных покровов.

Для этого нужно приложить теплое полотенце на Т-зону, чтобы открыть поры. Затем можно довольно просто удалить черные точки.

Массаж

Нужно помассировать все лицо и особое внимание уделить области вокруг носа.

Массаж нужно делать круговыми движениями, начиная от кончика носа, чтобы удалить лишний подкожный жир и имеющиеся загрязнения, скопившиеся в этой области.

Если есть щетка, предназначенная для массажа, то это будет еще более эффективно. Затем очистить кожные покровы при помощи пенки.

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Глиняная маска

Глиняные маски являются достаточно важным косметическим средством, когда речь идет о наличии черных точек на кожных покровах и угревых высыпаний.

Нужно нанести маску примерно на 5 минут. Жир, грязь и черные точки уйдут достаточно быстро.

Не стоит оставлять маску на лице дольше, чем на 5 минут, так как это приведет к сильному перемешиванию кожных покровов. В итоге это может сделать морщины и все имеющиеся неровности кожи более выраженными.

Увлажняющая тканевая маска

Поскольку после проведения всех этих процедур поры остаются открытыми, завершить процесс удаления черных точек нужно при помощи увлажняющей тканевой маски.

Нанести ее нужно на 5-10 минут. Этого вполне достаточно для того, чтобы кожа остыла и поры закрылись.

Не нужно проводить эту процедуру ежедневно. Достаточно будет только 2-3 раза в неделю, чтобы увидеть положительные изменения.

Ежедневно можно проводить массаж Т-зоны во время умывания. В итоге этот участок лица всегда будет чистым, что сведет к минимуму появление угрей. Важно обеспечить грамотный уход за кожей.