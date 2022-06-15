Западу необходимо сокращать зависимость от российского экспорта в сфере производства ядерной энергии

У РФ есть 46% мировых мощностей по обогащению урана, и такой контроль над топливом для АЭС — мощный рычаг давления в руках Москвы. Как пишет The Hill, западная энергетика зависима от российского экспорта в сфере производства ядерной энергии, и если эту зависимость не уменьшить, то мир рискует получить ещё один энергетический шок.



AP

Москва сможет нанести ответный удар по странам, которые ввели антироссийские санкции. Как пишет The Hill, западная энергетика зависима от российского экспорта в сфере производства ядерной энергии, и если эту зависимость не уменьшить, то мир рискует получить ещё один энергетический шок.

Как продолжает автор материала, есть несколько звеньев в коммерческой производственной цепочке ядерной энергии, на которых российский поставщик мог бы сделать доступность энергии от западного реактора проблематичной. Прежде всего это проблема ядерного топлива: РФ играет важную роль в процессе добычи и обработки урана, в процессе обогащения природных элементов и непосредственной выработки тепловыделяющих элементов для АЭС. Что касается уже существующих реакторов российского производства, набор услуг от РФ включает поставку уникальных подлинных запчастей от производителя и столь же уникальных работ по поддержанию реактора в рабочем состоянии.

«России удалось занять значительную часть рынка на каждом звене производственной цепочки в выработке ядерной энергии. Она сделала это через свою государственную компанию «Росатом». Именно по этой причине много стран мира, включая США, оказались в ситуации, требующей от них сложных решений. Они, может, и хотели бы выйти из зависимого состояния, при котором они вынуждены покупать всё необходимое для выработки энергии ядерного цикла «Росатома». Они наверняка не хотят больше посылать выплаты в Россию за услуги «Росатома». Но, увы, сейчас они вынуждены опираться именно на российские услуги и материалы, чтобы работали наши реакторы», — пишет автор статьи.

Различные страны — союзники США пользуются реакторами российского производства или планируют запустить такие реакторы после достройки. Например, Чехия, Турция и Украина рискуют тем, что у их реакторов российского производства будут сбои в работе или даже краткие отключения в подаче энергии, если русские откажут в получении материалов, оборудования и набора услуг для поддержания реактора в рабочем состоянии.

Но если различные западные компании могут со временем начать производить замену для продукции «Росатома», то проблема производственной цепочки уранового топлива имеет ещё более критический характер. РФ добывает только 6% мировой добычи урана, однако она контролирует серьёзную часть глобального рынка его конверсии.

«У РФ — 46 процентов мировых мощностей по обогащению урана. Огромное большинство имеющихся в мире 439 реакторов нуждаются в обогащённом уране, включая все реакторы в США. И хотя каждый реактор имеет разные степени зависимости от услуг РФ по обогащению, в целом это серьёзная зависимость», — отмечает автор материала.

Поэтому перед Западом маячит мрачная реальность: если РФ прекратит поставки урана энергетическим компаниям в США, Америка почувствует воздействие на работу её реакторов в течение 1-2 лет. Это может привести к отключению реакторов, а поскольку 20% производства электроэнергии США производятся на АЭС, цены на электроэнергию могут скакнуть даже выше сегодняшнего уровня инфляции энергетических цен. В некоторых регионах США может просто не хватить электроэнергии, чтобы удовлетворить спрос. И если раньше были какие-то сомнения, может ли РФ использовать свой энергетический экспорт для политических целей, они исчезли после того, когда Москва прекратила поставки природного газа Польше, Болгарии и Финляндии.

Как заключает автор статьи, Соединённым Штатам нужна более активная политика и акции по созданию спроса на инновации, которые хотя бы начнут менять эту опасную ситуацию. Западным лидерам надо уже сейчас предпринять шаги, чтобы уменьшить зависимость их стран от российского доминирования в технологической цепочке поставок энергии мирного атома, что спасёт экономики от энергетических шоков в будущем.