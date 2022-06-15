Помпео – США нужна надёжная стратегия перед лицом «китайской угрозы» — но команда Байдена её лишь констатирует

Заявления Джо Байдена касательно Саудовской Аравии совершенно не соответствуют интересам США, учитывая, что эта страна крайне важна для мировой экономики, заявил в эфире Fox News экс-госсекретарь Майк Помпео. Кроме того, по его словам, США необходима надёжная стратегия перед лицом «угрозы» Китая, однако Белый дом лишь перечисляет неблаговидные действия Пекина, вместо того чтобы указывать на силу Запада.

У нас в эфире бывший госсекретарь США, заслуженный сотрудник Гудзоновского института и обозреватель Fox News Майк Помпео. Рада Вас видеть, министр.

МАЙК ПОМПЕО, экс-госсекретарь США: Взаимно, Марта.

Спасибо. Я хочу включить фрагмент заявления президента Джо Байдена, его ответ на вопрос о том, чего он рассчитывает добиться своим визитом в Саудовскую Аравию, о котором должны вскоре сообщить. Давайте ещё раз его послушаем.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Так получилось, что в Саудовской Аравии проходит встреча более серьёзного масштаба. Поэтому я туда и еду. Речь идёт об их национальной безопасности, о национальной безопасности Израиля. У меня есть программа — и она касается и других вопросов, помимо энергетики.

Сможете нам расшифровать, что он имеет в виду?

МАЙК ПОМПЕО: Боюсь, что не могу, Марта. Не уверен, что он и сам сможет. Послушайте, он загнал себя в угол. Он делал заявления, которые совершенно не соответствуют лучшим интересам Америки. Он говорил, что хотел сделать Саудовскую Аравию «парией». А ведь это важный партнёр в плане обеспечения безопасности наших друзей и союзников в регионе. Саудовская Аравия играет важную роль в мировой экономике.

И когда лидер Саудовской Аравии — несмотря на все недостатки, которые она демонстрировала на протяжении многих десятилетий, — предпринимает реальные усилия по реформации этой страны… Я надеюсь, что он перезагрузит отношения с Соединёнными Штатами. Наши отношения (администрации Трампа. — ИноТВ) с ними активно работали на благо американцев, чтобы они жили богаче и безопаснее. Но из-за того, что The Washington Post разозлилась, саудовцы отказались от невероятно крепких отношений с США, которые играют крайне важную роль для американцев.

Очевидно, убийство Джамаля Хашукджи — это крайне гнетущее событие. Вы выступали за то, чтобы призвать виновных к ответу за такие действия. Вам это удалось?

МАЙК ПОМПЕО: Марта, здесь есть два момента. Во-первых, убийство любого человека в любой точке планеты — это, очевидно, ужасно. Дело Джамаля Хашукджи не исключение. Стоит отметить, что иранцы убили больше людей с момента гибели Хашукджи, чем любая террористическая группировка в мире, но администрация Байдена сидит с ними за одним столом и ведёт с ними переговоры о том, как бы им всучить побольше американских денег. Просто напоминаю.

Во-вторых, да, мы призвали их к ответу. Я не помню точное число, но мы, без тени сомнения, установили, что к убийству Джамаля Хашукджи были причастны 10—15 человек. Мы — то есть Минфин и Госдеп — наложили на них санкции. Мы ясно дали понять, что такое поведение для нас неприемлемо. Однако у нас также есть более важная задача: добиться того, чтобы наша экономика оставалась сильна, а на иранцев, которые стоят за львиной долей проблем на Ближнем Востоке, оказывалось давление, а также, чтобы у саудовцев — как и ряда других наших партнёров — была возможность защититься от постоянных ракетных обстрелов со стороны Йемена и Ирана.

Мы стали свидетелями того, что администрация Трампа добилась на этом направлении значительного прогресса, притом что управляли этим процессом в том числе и вы, особенно когда речь заходит об «Авраамовых соглашениях». И мне кажется, что президент в какой-то мере намекал на подобные отношения, когда говорил о безопасности израильтян и саудовцев. Посмотрим, что у него получится. Надеюсь, он продолжит работу на этом направлении.

Хорошо, давайте обратим внимание на то, что заявил министр обороны Ллойд Остин и обсудим китайскую тематику. Вот, что он заявил во время своего визита в Сингапур. Там он выступил с довольно жёстким утверждением о деятельности Китая в Тайваньском проливе. Послушайте.

ЛЛОЙД ОСТИН, министр обороны США: Мы наблюдаем всё больше попыток принуждения, исходящих от Пекина. Мы видим, что провокационная и дестабилизирующая военная активность рядом с Тайванем лишь набирает обороты. Шаги КНР грозят подрывом безопасности, стабильности и процветания на Тихом океане.

Это более жёсткая риторика, учитывая, что глава Пентагона обычно называет такое поведение «нарастающим вызовом». Что -Вы по этому поводу думаете?

МАЙК ПОМПЕО: Марта, это жёсткая риторика, однако он говорит о силе Коммунистической партии, вместо того чтобы делать акцент на силе США и наших партнёров и союзников в регионе. Хотелось бы, чтобы министр Остин говорил не о том, чем занимается Китай, а о том, что готова предпринять администрация Байдена для защиты суверенитета Тайваня, а также гарантировать, чтобы торговые суда могли и впредь бороздить Южно-Китайское море. Обо всех этих моментах говорит Коммунистическая партия Китая. В своей речи он просто рассказал обо всех этих неблаговидных действиях, которыми КПК может заниматься ещё долго.

Что нам нужно — так это выработать надёжную стратегию перед лицом той вполне реальной угрозы, которую КПК представляет для США, а также основополагающих понятий о человеческой свободе и достоинстве по всему миру.

При этом китайские министры заявляют, что США ждёт провал, если мы будем вмешиваться в дела этого региона, добавляя также, что они готовы защищать свой национальный суверенитет, безопасность, а также территориальную целостность любой ценой. Вот что заявляет китайское руководство. Госсекретарь Помпео, всегда рада с Вами пообщаться. Большое спасибо.

МАЙК ПОМПЕО: Спасибо, Марта.

Дата выхода в эфир 14 июня 2022 года.