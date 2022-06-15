 

В США пророссийские политологи посоветовали Украине подумать об уступках России

15.06.2022, 8:35, Новости дня
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Украине следует задуматься об уступках России, поскольку затяжной конфликт угрожает выживанию страны, пишет в статье для журнала National Interest обозреватель Араш Тупчинеджад.

Автор публикации призывает Киев снова рассмотреть перспективу мирного договора с Россией из-за разрушения украинской экономики. Кризис может обостриться при продолжении боевых действий, уверен обозреватель.

«Хотя мирный договор, включающий территориальные уступки, кажется разрушительным для Украины, он может спровоцировать возвращение к дипломатии и избежать дальнейших финансовых и человеческих потерь», – передает РИА «Новости» содержание публикации.

Накануне французский портал AgoraVox написал, что Запад изменил позицию по происходящему в Украине и готов принудить Киев к территориальным уступкам ради дипломатического урегулирования отношений с Москвой.

Американские СМИ ранее писали, что на Западе из-за превосходящей в разы российской огневой мощи не верят в победу Киева в противостоянии с Москвой.

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил возможность территориальных уступок со стороны Украины.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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