Работу аэропортов Женевы и Цюриха приостановили из-за системного сбоя

В связи с системным сбоем у регулятора Skyguide все вылетающие из аэропортов в швейцарских городах Женева и Цюрих рейсы и прибывающие в них задержаны, сообщили в администрациях аэропортов.

«Из-за системного сбоя у Skyguide все взлеты и посадки в аэропорту Женевы приостановлены до 11 часов утра в среду, 15 июня. Пассажирам рекомендуется следить за сообщениями авиакомпаний», – передает РИА «Новости» сообщение администрации аэропорта в Twitter (запрещен в России).

Аналогичное сообщение опубликовала в соцсети администрация аэропорта Цюриха.

Напомним, в результате сбоя в компьютерной системе авиакомпании British Airways несколько тысяч пассажиров не смогли попасть на свои рейсы.

До этого в США несколько авиакомпаний были вынуждены задержать рейсы из-за технических проблем в компьютерной системе.

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