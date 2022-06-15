 

Ситуация на востоке Украины «крайне напряженная»

15.06.2022, 8:15, Новости дня
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По данным ООН, с начала вторжения России 24 февраля в результате боевых действий в Украине не менее 277 детей погибли и 456 получили ранения.

Об этом на брифинге сообщила журналистам региональный директор ЮНИСЕФ по странам Восточной Европы и Центральной Азии Афшан Хан. На прошлой неделе она посетила Киев, Ирпень, Бучу, Житомир и Львов, где встретилась с пострадавшими семьями с детьми.

Война в Украине– Около двух третей украинских детей были вынуждены покинуть свои дома, друзей, свои игрушки и все, что дорого сердцу. Они не знают, что будет с ними завтра, – отметила она.

За это время совершено по меньшей мере 256 нападений на медицинские учреждения. Разрушено множество так называемых «безопасных школ», которые работали при поддержке ЮНИСЕФ на востоке Украины. В Детском фонде обеспокоены также повреждением линий водоснабжения – сегодня на востоке Украины по меньшей мере 1,4 млн человек живут без водопроводной воды.

– Эти цифры говорят о том, что мы имеем дело с кризисом в области прав детей. В этих условиях ЮНИСЕФ пытается помочь юным украинцам по всей стране, – подчеркнула Афшан Хан.

Она напомнила, что Детский фонд ООН заключил соглашение с правительством Украины о продлении своей работы в стране до конца 2023 года. За три с половиной месяца войны ЮНИСЕФ доставил предметы медицинского назначения для около двух миллионов детей, а также обеспечил им доступ к чистой воде. Более 600 тысяч детей и родителей получили психологическую поддержку и 180 тысяч несовершеннолетних – возможность учиться.

По словам Афшан Хан, активные боевые действия препятствуют проведению гуманитарных операций на востоке страны.

– Мы вновь призываем обеспечить безопасный гуманитарный доступ ко всем детям, где бы они не находились, – добавила она.

В центральных и западных районах Украины, где в настоящее время установилась относительная стабильность, ЮНИСЕФ помогает местным властям и НПО, которые оказывают услуги населению. В городе Ирпень Хан посетила школы, поврежденные в ходе активных боевых действий.

– Ремонт школ – приоритет для ЮНИСЕФ и для украинского правительства. Очень важно, чтобы в сентябре все дети могли вернуться к учебе, – добавила она.

Однако больше всего украинским детям нужен мир, подчеркнула Афшан Хан.

– ЮНИСЕФ продолжает призывать к немедленному прекращению огня. Каждый новый день войны оказывает долгосрочное, разрушительное воздействие на детей в Украине, во всем регионе в целом и по всему миру, – предупредила она.



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