Ванга предсказала появление новых болезней в этом году

Каждый год становится известно о новых пророчествах ясновидящей — и они весьма точны.

Предсказания болгарской провидицы Ванги всегда сбываются — и каждый год новые откровения умершей уже больше двадцати лет назад ясновидящей шокируют всех. Ее друг Сергей Косторной еще до пандемии коронавируса рассказывал, что люди во всем мире будут страдать от заболевания — но оказалось, что и на 2022 год у Ванги было пророчество.

Были в нем хорошие новости — третьей мировой не случится, а страшные природные катаклизмы, душившие мир в 2021, отступят. Не будут больше гореть леса в Якутии, канарские вулканы успокоятся и уснут. Но большинство предсказаний, все-таки, звучат мрачно.

Человечество захлестнет новая болезнь, пришедшая из Сибири, долго спавшая в вечной мерзлоте. Из-за глобального потепления вирус выберется на свободу и будет уносить жизни людей. Выходит, что на коронавирусе эпидемии не закончатся. Но люди научатся жить в этих условиях и смогут дождаться окончания напасти.

Также в некоторых регионах мира начнется серьезная нехватка питьевой воды, а Индия столкнется с голодом — всему виной аномальная жара.

Россия не сможет найти общий язык и сблизиться с Западом — но найдет союзника в Китае. Так и происходит, пока единственная запланированная поездка президента России Владимира Путина на будущий год — на открытие Олимпиады в Пекин.

Наконец, «люди станут богаты, но без денег в руках». Это пророчество довольно туманно — значит это усиление криптовалют, сокращение использования наличности или что-то еще? Четкого ответа Ванга уже не даст, а современные эзотерики затрудняются с интерпретацией предсказания.