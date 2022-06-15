Слепая девочка, признанная врачами почти «овощем», чудесным образом прозрела и имеет высокий интеллект

Когда Эви-Мэй Гертс не было и 1 года от роду, врачи диагностировали у нее слепоту и пожизненную (неизлечимую) гидроцефалию. Родителям девочки они сказали, что их дочь, вероятно, никогда не сможет видеть, говорить и даже не научиться ходить.

Сейчас Эви-Мэй 7 лет и она не только каким-то невероятным чудесным образом полностью восстановила свое зрение, но и ходит, говорит, а ее способности к обучению даже немного выше, чем в среднем для детей такого возраста.

Гидроцефалия у Эви-Мэй была такой опасной, что давление внутри ее головы было “в 32 раза выше нормального уровня”. Врачи сразу сказали родителям, что они смогут облегчить боль и не допустить еще большего увеличения давление, однако необратимые повреждения мозга якобы уже не излечить.

По словам 28-летней Эви Гертс, матери девочки, врачи также сразу сказали, что из-за такого давления ребенок навсегда останется слепым, а травма мозга настолько тяжела, что не позволит девочке научиться говорить и ходить.

Однако в последующие годы зрение вернулось к Эви-Мэй, она, хоть и с небольшим отставанием, развивалась, стала говорить, ходить, а в прошлом году ее гидроцефалия необъяснимым образом исчезла полностью, словно ее и не было.

– Эви феноменальный ребенок, мы так гордимся ею. Врачи признались, что они не знали, как она будет развиваться, не знали, сможет ли она говорить и ходить. Теперь же она живет уже без шунта в голове (шунт для больных гидроцефалией ставят для вывода лишней спинномозговой жидкости), а ее способности в обучении даже выше нормы, – говорит мать девочки. – Они не могут понять, что с ней случилось. Она имела глобальное отставание в развитии, а сейчас она внезапно ушла вперед. Она удивительная маленькая девочка и такая храбрая.

Когда Эви-Мэй родилась, она казалась полностью нормальной, но через несколько месяцев экстренно доставили в больницу из-за казалось бы банальной простуды, которая начала развиваться в что-то очень серьезное. У девочки были воспаленные красные глаза и когда врачи стали проверять ее зрение, они выяснили, что девочка полностью ослепла.

В последующие месяцы Эви-Мэй попадала в больницу все чаще и мать заметила, что ее голова начала стремительно “опухать”, а девочка от сильной боли начала вырывать волосы на голове. Однако врачи почему-то не признавали у нее гидроцефалию и лишь когда мать Эви обратилась напрямую к нейрохирургу, который лечил ее брата, у которого тоже в детстве была гидроцефалия, Эви-Мэй наконец поставили этот страшный диагноз.

Эви-Мэй тогда было 8 месяцев и вскоре после этого ее прооперировали. Врачи обнаружили в ее мозгу большое скопление жидкости и заявили, что давление в ее голове была настолько сильным, что могло убить Эви-Мэй со дня на день.

После операции девочке поставили шунт, но врачи предупредили мать, что мозг уже очень травмирован и последствия того, что диагноз не был поставлен вовремя, могут быть самыми серьезными и девочка может остаться тяжелым инвалидом.

Однако Эми-Мэй начала поправляться, очень медленно, но тем ни менее. Через год к ней вернулось зрение и врачи были очень удивлены этим. Они сказали, что такое излечение очень необычно для ребенка с запущенной гидроцефалией.

Ходить Эви-Мэй начала, когда ей исполнилось 2 года, чуть позднее ее стали учить говорить с помощью языковой программа Макатон и девочка заговорила.

В 2019 году случилось страшное, у Эви-Мэй снова начались сильнейшие головные боли, а давление было даже выше, чем когда ей было 8 месяцев. Ей снова сделали операцию и выяснили, что произошла блокировка шунта. Ей поставили новый шунт.

Когда в январе 2021 года у Эви-Мэй снова стала болеть голова, родители опасались, что теперь вся жизнь дочери будет состоять из бесконечных операций по замене шунтов и коротких периодов ремиссии между ними. Однако врачи обнаружили невероятное – головные боли у девочки были из-за самих шунтов, а не из-за накопления жидкости.

Когда оба шунта удалили из мозга девочки, ее голова перестала болеть.

– Доктор не мог в это поверить – он думал, что мы будем входить и выходить из больницы каждые несколько лет, потому что шунты продолжали блокироваться, но оказалось, что каким-то образом она вылечила себя! Он сказал, что никогда не видел этого раньше и, конечно, не ожидал увидеть подобное у Эви, – рассказывает Эми Гертс.

К слову, операции по удалению шунтов считаются очень рискованными, потому что есть большой риск, что это вызовет кровотечение в мозгу или даже инсульт. Но у Эви-Мэй все прошло нормально.

Однако какие-то неведомые силы все еще никак не могли “отстать” от Эви-Мэй и вскоре после операции девочка слегла с вирусным менингитом. Но ей и тут повезло, она полностью излечилась.

Сейчас у Эви-Мэй идеальное зрение и она считается полностью здоровым ребенком. Она все еще проходит медобследования каждые полгода и врачи поражены ее восстановлением.

– Они не могут в это поверить. Эви феноменальна, – говорит мать девочки.