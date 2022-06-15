 

Запад не вправе винить только Россию и Китай в наращивании ядерного арсенала

15.06.2022, 7:16, Разное
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Запад склонен постоянно обвинять Россию и Китай в наращивании количества ядерного оружия, хотя в действительности сам является виновником роста международной напряжённости, считает обозреватель Global Times Ху Сидзинь. По его мнению, именно западный блок во главе с США способствовал возрождению менталитета эпохи холодной войны и началу новой гонки вооружений.

ХУ СИДЗИНЬ, обозреватель Global Times: Опубликованный недавно отчёт Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) показывает, что после того, как количество ядерных вооружений в мире на протяжении 35 лет сокращалось, в ближайшее десятилетие, по всей видимости, оно начнёт расти. Это связано с тем, что на фоне российско-украинского конфликта повышается и глобальный уровень напряжённости. 

Эксперты предупреждают, что эпоха разоружения, похоже, подходит к концу. Западное общественное мнение склонно обвинять Россию и Китай в увеличении количества ядерного оружия, но это заблуждение. Истоки глобальной напряжённости кроются в том, что Соединённые Штаты в качестве самой могущественной страны мира и Запад в качестве крупнейшего геополитического блока не смогли подать хороший пример.

Они не создали систему безопасности при участии всех крупных держав. Вместо этого они вернулись к менталитету холодной войны, сыграв с Россией и Китаем в «игру с нулевой суммой».

По мере развития экономики и появления новых технологий, для любой страны с определённым уровнем мощи становится всё проще создавать ядерное оружие, как и другое оружие массового поражения. И наш мир рискует стать гораздо более опасным местом, если США и Запад не будут принципиально добиваться снижения напряжённости на международной арене.

Дата публикации 13 июня 2022 года.

 



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