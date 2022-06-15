 

Посол призвал США не потворствовать геноциду русскоязычного населения Донбасса

15.06.2022, 7:10, Новости дня
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Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов осудил заявления замминистра обороны США по политическим делам Колина Кола о расширении поставок Киеву РСЗО HIMARS.

Антонов выразил «крайнюю обеспокоенность» тем, что «высокопоставленный представитель Пентагона допускает возможность расширения поставок дальнобойных комплексов». Указывается, что такой шаг «можно расценивать как намерение Вашингтона идти на дальнейшую эскалацию» и отсутствие у США «устремлений к мирному урегулированию».

Посол отметил, что заявления «прозвучали накануне очередной встречи США и их союзников по военной поддержке Украины». Он предположил, что Белый дом «настраивает единомышленников на безальтернативность курса на накачку киевского режима вооружениями», передает ТАСС.

Как сообщил Антонов, в Вашингтоне «настолько ослеплены идеей победить Россию на поле боя руками украинцев, что предпочитают не замечать расправы националистов над жителями Донецка при помощи западной артиллерии». Украинские удары наносятся по районам, где «даже близко нет скоплений российских военных сил и средств». «Можно только ужаснуться вероятными последствиями применения нацистами РСЗО HIMARS при ударах по городам и другим гражданским объектам», – сказал он, призвав США «прекратить потворствовать геноциду русскоязычного населения, а также стравливать два братских народа».

Напомним, ДНР запросила у РФ дополнительную союзническую помощь на фоне тяжелых обстрелов столицы республики со стороны ВСУ. Среди погибших мирных жителей Донецка есть женщины и дети.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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