Ажиотажный спрос возник в Херсонской области на получение российских паспортов

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15.06.2022, 7:10, Новости дня
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На получение российских паспортов возник «очень большой ажиотаж», сообщил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Стремоусов сообщил, что «все больше и больше людей желают получить» российскоегражданство. Местные жители «массово сегодня стоят в очередях, чтобы сдать документы для получения российского гражданства только лишь потому, что Россия может защитить, Россия может накормить и социально обеспечить человека в стране, в которой человек – это наивысшая социальная ценность государства», сказал он.

Стремоусов сообщил, что подано более 10 тыс. заявок, ежедневно «люди получают паспорта и очереди все больше и больше». В связи с этим «увеличивается количество административных центров по приему документов», передает РИА «Новости».

25 мая президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ жителями Запорожской и Херсонской областей Украины. Напомним, член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что заявления на получение российского гражданства подали уже более 100 тыс. жителей Запорожской области.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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