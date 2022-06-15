Как увеличить шанс на одобрение ипотеки

После резкого удорожания ипотечных кредитов в феврале-марте ставки постепенно возвращаются к психологически комфортным значениям. Однако прежде чем решиться на оформление ипотеки, стоит ознакомиться с требованиями банков и оценить свои шансы на одобрение кредита.

Эксперты назвали главные параметры, по которым банки оценивают потенциальных заемщиков.

1. Уровень дохода.

Банку важно понять, что у заемщика хватит средств для регулярных выплат по кредиту. Общий доход состоит из зарплаты, депозитов и вкладов, инвестиций, а также средств, получаемых от сдачи другой недвижимости в аренду.

Важно, чтобы уровень дохода соответствовал должности. «Серая» зарплата банком учитывается, однако может стать причиной повышенной ставки.

Кстати, супруг/супруга становятся созаемщиками автоматически, и в таком случае банк учитывает общий доход.

Самый простой способ рассчитать, какой доход подходит для оформления желаемой ипотеки, – это взять сумму ежемесячного платежа по кредиту и умножить ее на 1,6.

2. Кредитная история.

Чем лучше кредитная история заемщика, тем выше шанс на одобрение. Но как быть, если раньше случались просрочки по платежам или истории просто нет? Тогда поможет наличие в собственности недвижимости или других дорогих активов. Также стоит подумать о привлечении созаемщика.

Главное – никогда не оформлять потребительский кредит или микрозайм на приобретение чего-то не слишком дорогого, например, бытовой техники. Это значительно повышает шансы на отказ в выдаче ипотеки.

3. Место работы и стаж.

Изучив доход и кредитную историю, банк обязательно посмотрит и на место работы. Компания считается надежной, если она не менее двух лет работает на рынке, располагает городским номером телефона и сайтом, является конкурентоспособной в своей сфере, а в штате числится более 50 сотрудников.

Чем более рискованная работа, тем меньше шансов на одобрение – либо от банка, либо от страховой компании. После коронавируса в группе риска оказались компании, работающие в сфере туризма, развлечений и услуг. А после февраля 2022 году список пополнили компании, ушедшие из России или на время приостановившие деятельность.

В идеале на последнем месте работы заемщик должен числиться не менее двух, а лучше – пяти лет. Не приветствуется частая смена работы и длительные перерывы в стаже.

4. Возраст, семейный статус и образование.

Идеальный возраст заемщика – от 27 до 50 лет. Слишком молодые или возрастные клиенты, как правило, не располагают достаточным доходом.

К семейным клиентам отношение более лояльное, особенно, если в семье есть дети. Считается, что такой человек уже доказал свою ответственность и умение планировать расходы.

Среди неочевидных параметров – образование заемщика. Наличие нескольких высших образований служит для банка позитивным сигналом, что человек вкладывается и в своей развитие, а не только в материальные вещи.

Итого: идеальным считается семейный заемщик в возрасте 27-50 лет, работающий не менее двух лет в надежной компании, с хорошей кредитной историей и имеющий дорогие активы в собственности. Дополнительное преимущество – наличие двух и более высших образований.